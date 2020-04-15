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تايلور سويفت وجينيفر لوبيز تشاركان في حفل للاحتفاء بالعاملين رغم أزمة كورونا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 10:29 ص
بوابة الفجر
وكالات

قال منظمون، أن المغنيتين تايلور سويفت وجينيفر لوبيز والإعلامية أوبرا وينفري انضممن إلى عرض خاص على مستوى العالم للاحتفاء بجهود من يمارسون أعمالهم في ظل تفشي وباء فيروس كورونا.

وأُطلق على العرض اسم (وان وورلد توجيذر آت هوم) أو «عالم واحد معاً في المنزل» ويتضمن فقرات غنائية وكوميدية وقصصاً يرويها أطباء وممرضون وعاملون في محلات البقالة. وأعلن المنظمون أيضاً أنه سيكون هناك بث إضافي يستمر 6 ساعات وسيشارك فيه نجوم كبار في عالم الرياضة مثل بطل سباقات فورميلا1 البريطاني لويس هاميلتون ولاعبة كرة القدم النسائية الأمريكية ميغان رابينو وعشرات المغنين والممثلين والشخصيات المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وسيسبق هذا البث العرض الذي يستمر ساعتين وستنقله شبكات تلفزيونية عديدة في أمريكا الشمالية والعالم مساء يوم السبت في أكبر مسعى للتعبير عن التضامن مع العاملين في الخطوط الأمامية لمواجهة الفيروس.

وستكون مشاركة الجميع في الحدث، القائمة عليه منظمة الصحة العالمية وجماعة جلوبال سيتزن الحقوقية، عن بعد بسبب التباعد الاجتماعي وإجراءات العزل العام التي تهدف إلى الحد من انتشار الفيروس الذي أودى بحياة ما يربو على 124 ألف شخص على مستوى العالم.

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