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حبس ديلر العجوزة المتهم بحيازة 6 كيلو من مخدر الآيس

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 11:23 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
بحوزته ٦ كيلو من مخدر الآيس.. سقط عاطل بتلك المضبوطات، في منطقة العجوزة بالجيزة، في قبضة رجال المباحث وكانت طريقه للدخول لعالم المخدرات، ورغم وجود سجل جنائي له استمر في طريق الشيطان، وكانت نهايته القبض عليه، فقررت النيابة العامة، بشمال الجيزة بعدما استمعت لأقواله، حبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات وأمرت النيابة، ارسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

وكشفت التحقيقات، أن العاطل يروج لتلك التجارة نتيجة لمروره بضائقة مالية، وأنها تعد تجارة مربحة، وضبط بحوزته على كمية كبيرة من المخدرات ومبالغ مالية مقابل الإتجار، فأمرت النيابة بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف عن الواقعة.

وتمكن ضباط مباحث قسم العجوزة، من ضبط أحد العناصر الإجرامية "لديه معلومات جنائية"، حال تواجده بدائرة القسم، بتهمة حيازته ل ٦ كيلو جرام من مخدر الآيس، وهاتف محمول، مبلغ ومالي. 

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة، التي أشرف عليها مدير أمن الجيزة، إلى قيام المتهم بالإتجار في المواد المخدرة، وتم إعداد كمين له والقبض عليه، وبحوزته مخدر الآيس وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. 

سقوط عاطل بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار بمنطقة البدرشين 

وفي سياق آخر، تحقيقًا للربح السريع، أقدم عاطل بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل مسكنه بمنطقة البدرشين بالجيزة، فسقط في قبضة رجال المباحث، وقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حجزه ٢٤ ساعة، لحين ورود التحريات.

ووجهت النيابة العامة، للعاطل تهمه التنقيب عن الآثار خلسة داخل منزله، فيما أمرت بالتحفظ على أدوات الحفر.

ونجح ضباط قسم شرطة البدرشين التابع لمديرية أمن الجيزة، من ضبط عاطل حاول التنقيب عن الآثار داخل مسكنه بدائرة القسم.

كانت البداية بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة البدرشين تفيد قيام "أحمد. م.أ" عاطل بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله بدائرة القسم.

بعد التأكد من صحة المعلومات الواردة وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال ضباط مباحث قسم البدرشين من ضبط المتهم واقتياده إلى القسم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

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مخدر الآيس عاطل ديلر العجوزة بوابة الفجر الفجر

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