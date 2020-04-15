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ياسمين رئيس لجمهورها: "حارب الفيروس والبس كمامتك"

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 11:24 ص
بوابة الفجر
رشا عادل

شاركت الفنانة ياسمين رئيس، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصورة من داخل السيارة مرتدية"كمامة سوداء".

 

وعلقت ياسمين، على الصورة قائلة:"حارب الڤيروس، البس كمامتك، احمي نفسك".

 

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فانهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"والله قمر عيونك ماشاءالله عليكي" وأضاف آخر"ربنا يعديها على خير ويحفظ الجميع"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"يا كماماتك يا جميلة".

 

يذكر أن آخر أعمال ياسمين رئيس، فيلم "لص بغداد"، وتدور أحداثة في إطار أكشن، وشارك في بطولته الفنانة أمينة خليل ومحمد إمام وفتحي عبد الوهاب.


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