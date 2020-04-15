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لتجنب كورونا.. 17 نصيحة من مستشفى النجيلة للعزل بمطروح

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 11:29 ص
الدكتور محمد علام نائب مدير مستشفى النجيلة للعزل بمطروح
الدكتور محمد علام نائب مدير مستشفى النجيلة للعزل بمطروح
الفجر
وجه الدكتور محمد علام نائب مدير مستشفى النجيلة للعزل بمطروح عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعض النصائح للمواطنين لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال نائب مدير المستشفى "تانى وتالت وألف معلش الكلام كتيير حاولوا تقروءه وتوصلوه لأقاربكم ومعارفكم علشان يوصل لكل الناس". 

1- الفيروس مش بيتنقل عن طريق الهواء غير في ظروف معينة.
لبس الكمامة حاليا أصبح مطلوبا في الأماكن الزحمة والمواصلات والتجمعات وإن كان البعد عنها أحسن.
2- الجوانتى ملهوش أي لزمة للمرة المليون بيضر مش بيفيد.
3- غسيل الأيدي لمدة 20 لـ 40 ثانية بالمياه والصابون كفيل لقتل الفيروس.
4- الكحول من أول تركيز 60٪ ممتاز ويقضى عليه تقدر تمسح ايدك كويس بيه كل شويه مش تغرقها.
5- لو حاسس بأعراض برد بس البس كمامة كح واعطس في منديل ولو الأعراض مستمرة ومتحسنتش روح اكشف ومتخافش هتخف لو أنت عملت كده وغيرك عمل كده مش هتنتشر العدوى بينا.
6- الشلولو واى نوع اكل مبيقضيش على الفيروس الأكل الصحى بيحسن المناعة لكن مبيقضيش عليه.
7- الميت مبينقلش الفيروس ولا في خوف منه طالما متغسل. ومتكفن داخل المستشفى هيطلع بدون أي خطر منه تقدر تدفنه عادى ومتخفش الخوف من التجمعات والعزاء والسلام والتقبيل والأحضان.
8- الأسواق دخولها يكون بحساب وفى اوقات مش زحمة ومتلمسش حاجة غير اللى هتشتريها وتمسح ايدك كويس قبل دخولك الأسواق وبعد خروجك منها ولابس كمامه وبلاش جلافز.
9- الكلور مطهر ممتاز لكن مينفعش على الجلد.
10- الملابس بتتغسل بالمياه والمسحوق فقط كفاية جدا وكفيلة تقضي على الفيروسات.
11- ارتفاع درجة الحرارة في الصيف مش هيقضى على اننشار الفيرس أي نعم هيقلل عمر الفيرس على الاسطح يعنى بدل 12 ساعة هيقل مثلا لـ9 وبدل 3 أيام ممكن يكون يومين لكن مازال موجودا وبينتشر بمعدل أقل شوية. 
12- مفيش علاج نهائى ليه حتى الآن اللى بيحصل علاجات تجريبية وفى منها مبين نتائج مبشرة وحتى الآن الناس بتخف بسبب مناعتها وأدوية لعلاج الالتهاب الرئوي اللى حصل وتعويض الضرر وناس كتيير بتعدى وبتخف الحمد لله.
13- الإصابة بالكورونا مش عار ولا عمرها هتكون عار ده مرض زى باقى الأمراض ونسبة الشفاء منه عالية جدا.
14- أعراض المرض مش واضحة وعلشان تبقى واضحة لازم يكون عدى فترة على الإصابة بتوصل لأسبوع علشان تبدأ تظهر علامات في الأشعة المقطعية والتحاليل تخلينى أشك.
15- الحل الوحيد التباعد المجتمعى والالتزام بتعليمات النظافة والتطهير حتى الآن ويا ريت لو استغلينا الموضوع ده صح لان ده بيأمن كل الناس من الإنفلونزا وغيرها من الفيروسات التنفسية.
16- كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة اللي مش مظبطين علاجاتهم أكثر عرضه للمضاعفات بس مش معنى كده أن كل واحد كبير لو عنده مرض مزمن هيموت الوفيات من 6 لـ16٪ من الفئات دى فنخاف عليهم ونزولهم يكون ممنوع والخطر عليهم هيكون منك فأمن نفسك كويس وأنت خارج وأنت راجع.
17- الخل مبيعملش حاجة مع الفيروسات التاجية اللى كورونا المستجد واحد منهم ملهوش لزمة في الحالات دى. 

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مطروح مستشفى النجيلة كورونا بوابة الفجر الفجر العزل

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