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نجم برشلونة يثير الصراع بين مانشستر سيتي وتشيلسي

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 11:26 ص
برشلونة
برشلونة
عبد القادر عرابي
ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم، أن ناديي تشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين يستعدان للدخول في صراع لضم أحد نجوم نادي برشلونة في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقاً لصحيفة " إكسبريس " البريطانية، نقلاً عن صحيفة " سبورت " الكتالونية، فإن مانشستر سيتي وتشيلسي يريدان ضم البرتغالي " نيلسون سيميدو " الظهير الأيمن لنادي برشلونة في الصيف المقبل.

وأكدت الصحيفة، أن برشلونة يحاول تمديد عقد اللاعب، إلا أن إدارة الفريق قد تقوم ببيعه في حال تلقي النادي عرضاً مناسباً.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن نادي مانشستر سيتي قد يستغل رغبة برشلونة في ضم البرتغالي " جواو كانسيلو " ظهير الفريق، ومن ثم عقد صفقة تبادلية مع البلوجرانا.

على الجانب الآخر، يريد نادي تشيلسي الإنجليزي التعاقد مع سيميدو، لقيادة الجبهة اليمنى للفريق، التي يشغلها الآن " سيزار أزبليكويتا" والذي يستطيع شغل مركز قلب الدفاع.

ويمتد عقد سيميدو مع برشلونة حتى صيف 2022، وعرضت إدارة برشلونة تمديد العقد معه حتى 2024، مع فتح الباب نحو بيعه.

وانضم سيميدو لبرشلونة في صيف عام 2017، قادماً إليه من نادي بنفيكا البرتغالي.

وجاء سيميدو ليخلف البرازيلي داني ألفيش، ظهير نادي برشلونة الذهبي، إلا أن مستواه لم يشهد تطوراً كبيراً منذ انضمامه للنادي الكتالوني.

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