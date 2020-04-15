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غلق مصيف جمصة السياحى أمام المواطنين للوقاية من كورونا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 11:32 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
شهدت محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، غلق مداخل وبوابات مدينة ومصيف جمصة السياحي، اعتبارا من اليوم 15 إبريل الجارى أمام المترددين ولحين إشعار آخر.

جاء ذلك وفقا لقرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والذي حمل رقم 247 لسنة 2020، وتضمن قرار المحافظ غلق بوابات مدينة جمصة، 15 مايو، الشيخ زايد، المنصورة الجديدة أمام المصطافين والمترددين عليها بدءا من اليوم، وغلق الحدائق بمدينة جمصة وتقسيم 15 مايو لحين إشعار آخر.

كما نص القرار وفقا لبيان صحفي، على حظر تواجد المقيمين بمدينة جمصة على شواطئ المدينة وتقسيم ١٥ مايو والشيخ زايد والمنصورة الجديدة.

وناشد محافظ الدقهلية، جميع المواطنين بالالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الوقائية، والتي أعلنت عنها الحكومة ووزارة الصحة المصرية، وذلك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

جاء هذا القرار بالتزامن مع احتفالات أعياد الربيع ومحاولة لمنع التجمعات، من ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وناشد محافظ الدقهلية، جميع المواطنين بالالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الوقائية، والتي أعلنت عنها الحكومة ووزارة الصحة المصرية، وذلك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنصورة، في محافظة الدقهلية، برئاسة سوسن مجاهد اليوم من إزالة حالتين تعدي على الأراضي الزراعية، بناء مزرعة أعمدة وحوائط بالطوب البلوك الأبيض، على مساحة ٥٠٩ م تعدى على الأرض الزراعية بقرية بدواي، وإزالة سملات، وقواعد خرسانية، على مساحة ١٠٠ م تعدى على الأرض الزراعية بقرية البنديرة، بإجمالي مساحة الحالتين ٦٠٩ م.

كما تمكنت الحملة، من إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بناء سور بالطوب البلوك الأبيض، بقرية جميزة بلجاى، بمساحة ٧٠ م تعدى على الأرض الزراعية، وإزالة حوائط بالطوب الأحمر، وأعمدة خرسانة الدور الثالث علوى بعزبة الشافعي التابعة للوحدة المحلية بكوم الدربى، على مساحة ١٠٠ م.

وأنهت الحملة أعمالها، بإزالة حالتين تعدي على الأراضي الزراعية بناء منزل دور ارضى بالمسلحات بعزبة سرسو البحرية التابعة للوحدة المحلية بسلامون، وتعدى على الأرض الزراعية عمل جبالون بالصاج بقرية الدنابيق بمساحة ( ٩٠م - ٦٠٠م) بإجمالي ٦٩٠م تعدى على الأرض الزراعية، وجاري استكمال الحملة لإزالة باقي التعديات.

ترأست الحملات سوسن مجاهد رئيس مركز ومدينة المنصورة ونائبها هاني سليمان وفريق كبير من الإدارات الهندسية وإدارة الإشغالات بمجلس المدينة.

غلق مصيف جمصة السياحى أمام المواطنين للوقاية من كورونا
غلق مصيف جمصة السياحى أمام المواطنين للوقاية من كورونا

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مصيف جمصة لمواجهة كورونا كورونا فيروس كورونا (كوفيد-19) بوابة الفجر ايمن مختار الفجر التعدي على الاراضى الاحترازية

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