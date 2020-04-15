هايدي موسى تخطف الأنظار على إنستجرام بإطلالتها (صور)

شاركت الفنانة هايدي موسى، جمهورها بمجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت على الصور قائلة: "اسحب لليمين لرؤية ابتسامتي الجديدة".

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور المطربة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"يارب يحميكي من العين" وأضاف آخر"فنانتنا القمر والطله المشرقه ماشاءالله خذي بالك من نفسك حبيبتي وتحصني دايما"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"يسلملي هالوجهه يارب والله يسعدك دوم والله يحميك من كل شيء يارب العالمين".

يذكر أن آخر أعمال هايدي موسى، أغنية "انا اتعودت"، من كلمات نادر عبدالله، ومن ألحان حسين محمود، ومن توزيع طارق عبد الجابر.



