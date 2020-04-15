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بيتزا العزل السهلة والسريعة.. طريقة التحضير والمقادير

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 11:24 ص
بوابة الفجر
يمكنك إعداد بيتزا في فترة العزل المنزلي بطريقة سهلة وبسيطة لأفراد أسرتك، لكي يتناولون بيتزا شهية مثل المطاعم، فقط عليك اتباع الخطوات التالية وستحصلين على بيتزا بالموزريلا والريحان:

مقادير العجينة:
600 ملل من الماء الدافئ
7 أكواب من الطحين 
خميرة فورية 
6 ملاعق من زيت الزيتون أو أي زيت أخر حسب الرغبة والموجود عندك
ملح وسكر
2 كوب من صلصة البيتزا 
2 كوب من الجبن الموزاريلا
وزيتون أخضر وفلفل أخضر وطماطم وريحان أو أي منهما حسب الرغبة

طريقة التحضير
ضعي الخميرة في إناء مع الماء الدافي واستكري في التقليب، ثم ضعي الطحين في وعء أخر واسقطي في نصف حفرة الدقيق الخميرة الذائبة في الماء وابدأي بخلطهما معا، واضيفي السكر والملح وقلبي جيدا لمدة كافية، وضعي زيت الزيتون وادهني العجينة جيدا بها.

ضعي العجين في مكان وغطيه بقطعة من القماش أو بكيس بلاستيك أو بورق فويل، ستجدين أن العجين تضاعف بسبب الخميرة الفوريةن مع الماء الدافئ

احضري صواني البيتزا وادهني الصواني بالزيت وقطعي الجين على حسب حجم الإناء، ووزعي الصلصة والزيتون الفلفل والريحان، مع الجبنة الموزريلا.

أدخلي الصينية للفرن على حرارة 200 درجة لمدة 15 دقيقة حتى يذوب الجبن وينضج العجين، وبالهنا والشفاء.

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