بن عيادة يضع شرطا مفاجئا للموافقة على الانضمام للزمالك

أظهر نادي الزمالك منذ فترة رغبة في التعاقد مع حسين بن عيادة نجم نادي شباب قسطنطينه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وتواصل مسئولو القلعة البيضاء مع بن عيادة لمعرفة رأيه في الانضمام للنادي وقد أظهر اللاعب موافقة مبدئيه.





ووضع حسين بن عيادة شرط وحيد للموافقة على الانضمام للزمالك وهو أن يضمن الفريق المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم القادم.





ويواجه الزمالك منافسة قوية على ضم بن عيادة بعد أن أظهرت العديد من الأندية رغبة في التعاقد معه بالصيف على رأسها نادي الترجي التونسي.





وينتهي عقد حسين بن عيادة مع نادي شباب قسطنطينة بنهاية الموسم الجاري وقد رفض اللاعب تجديد عقده مع النادي مؤكدا أنه يرغب في خوض تجربة جديدة مع نادي أخر.



