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بكلمات مؤثرة.. نجوم الفن ينعون شهيد "واقعة الأميرية"

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 11:39 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

حرص عدد كبير من نجوم الفن على توجيه نعي للمقدم الشهيد محمد فوزي الحوفي، الذي استشهد مساء أمس خلال تبادل لإطلاق النيران مع خلية إرهابية، كانت مختبئة في عمارة بحي الأميرية، وأسفر ذلك عن وفاته، وتصفية الخلية الإرهابية.

 

وفي السطور التالية يرصد "الفجر الفني" أبرز الفنانين الذين قاموا بنعيه.

 

محمد هنيدي

 

كتب الفنان محمد هنيدي تغريدة من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، قال فيها: "البقاء لله في شهيدنا البطل محمد الحوفي، وتحية لكل الابطال اللي بيضحوا بحياتهم عشان البلد وأهلها، تحية للأبطال رجالة الداخلية".

 

نبيل الحلفاوي

 

كتب الفنان نبيل الحلفاوى تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، قال فيها: "حفظ الله مصر وأبطالها من الجيش والشرطة، وأسكن الشهداء منهم فسيح جناته، هم أحياء عند ربهم يرزقون".

 

عمرو سعد

 

نشر الفنان عمر سعد صورة للشهيد المقدم محمد الحوفي، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلق على الصورة قائلًا: "مصر بتقدم أغلي شبابها في مواجهة نوع اخر من الفيروسات ولكنها للاسف بشرية، ربنا يسكنه فسيح جناته ويصبر أهله وحبايبه، البطل محمد الحوفي شهيد الوطن، شهيد الواجب".

 

صلاح عبدالله

 

نشر الفنان صلاح عبدالله صورة للشهيد من خلال حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا:"مساء الخير والسعادة، ياللي فزت بالشهادة، ياللي هتبات في النعيم، بالأڤارول وبالبيادة".

 

محمد إمام

 

نشر الفنان محمد إمام صورة للشهيد المقدم محمد الحوفي من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق على الصورة قائلًا :"إنا لله وإنا إليه راجعون،رحِم الله الشهيد البطل المقدم محمد الحوفي وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وربنا يحفظ بلدنا من كل سوء".

 

رانيا ياسين

 

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة تنعى بها الشهيد، عبر حسابها على إنستجرام،كتب عليها: "رحم الله الشهيد المقدم محمد الحوفي، في حادث الأميرية، حسبي الله ونعم الوكيل في الإرهابيين القتلة".

 

بسمة وهبة

 

نشرت الإعلامية بسمة وهبة صورة للشهيد المقدم محمد الحوفي، وعلقت على الصورة قائلة :"الله يصبر اهلك يا شهيد الواجب الله يرحمك ف الجنه ونعيمها يا رب".

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