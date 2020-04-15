Advertisements

جامعة الأزهر تقدم العزاء لشهداء الوطن: ثواب الشهادة لايعادله شئ

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 11:40 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمود الجلاد
قدم مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي العزاء لشهيد الوطن المقدم محمد الحوفي الذي استشهد أثناء تأدية واجبه.

وأكد المجلس، أن ثواب الشهادة لايعادله شئ، وأن الله يصطفي من عباده من يرتقون لهذه المرتبة، ودعا المجلس لأهل الشهيد بالصبر، ولرجال الشرطة بالثبات على الحق في مواجهة أعداء الوطن.

كما قدم المجلس العزاء لأساتذة جامعة الأزهر ولطلاب العلم في وفاة الدكتور محمد محسن الصباح والدكتور أحمد اللواح والدكتور تامر زهيري، داعيا المولي عزوجل أن يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم فسيح جناته ويجازيهم خير الجنان بماقدموه خدمة للعلم وللبشرية.

وفي سياق أخر، أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، بالعملية العظيمة التي ولدت الفخر لدى كل المصريين باستهداف والقضاء على وكر إرهابي يضم أربعة إرهابيين بمنطقة الأميرية بالقاهرة، مؤكدًا أن هذه العملية تؤكد أن مصر لديها جهاز أمني على أعلى مستوى من الكفاءة والاحتراف، ويستطيع القيام بكافة المهام الموكلة إليه في هذا الظرف العصيب الذي تمر به مصر والعالم.

وأضاف المرصد أن العملية البطولية لجهاز الشرطة المصرية يكشف عن قدرات أمنية واستخباراتية مصرية فائقة أدت إلى إحباط المخطط الإرهابي الذي كانت العناصر الإرهابية تنوي تنفيذه باستهداف كنائس الإخوة الأقباط أثناء الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وهو تطور نوعي كبير وواسع يؤكد أن مصر قد حققت طفرات كبيرة خلال الفترة الماضية في قدراتها الأمنية والمعلوماتية.

وقال المرصد إن نجاح الدولة المصرية في التصدي لوباء كورونا وتمكنها من تقليص انتشاره، واتباع سياسات وإجراءات حازت إشادة المجتمع الدولي، كلها قد أدت في الأخير إلى تأكد التنظيمات الإرهابية من فشل رهانها بسقوط مصر في اختبار كورونا، الأمر الذي دفع تلك التنظيمات إلى الاستعداد لاختبار آخر وهو محاولة ضرب الوحدة الوطنية عبر استهداف الكنائس المصرية، وهو الأمر الذي فشل أيضًا بفعل اليقظة والفاعلية الأمنية لجهاز الشرطة المصرية.

وأكد المرصد أن رسالة الإسلام هي السلام، فالإسلام أعطى كل الناس السلام والأمان، فقد وردت كلمة السلام في القرآن الكريم في مواطن كثيرة، تحمل السلام لكل الناس في الدنيا والآخرة، وأفعال هؤلاء الشرذمة لا تمت من قريب أو بعيد للإسلام وتعاليمه السمحة، وإنما هم مفسدون في الأرض ومستحقون لخزي الله في الدنيا والآخرة، قال الله تعالى: {إنمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ}.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد الحوفي جامعة الأزهر بوابة الفجر الفجر العزاء الشهادة

أخبار تهمك

الأوقاف تحذر من صفحات الإخوان: المساجد مغلقة ولن تفتح الآن

منذ حوالي 6 ساعات

أسرة شهيد "واقعة الأميرية" ينتظرون وصول الجثمان بدمنهور (صور)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. ننشر اسم شهيد الأمن الوطنى خلال تبادل إطلاق نار مع إرهابيين بالأميرية

منذ حوالي 15 ساعة

تبادل إطلاق نار بين الشرطة وإرهابيين في الأميرية

منذ حوالي 16 ساعة

كريستيانو الجديد يفاجئ ميسي في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

ضبط محال شهيرة تبيع لحوم الحمير للمواطنين بالمعصرة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

هددوا بتفجير العمارة.. القصة الكاملة لاشتباكات الداخلية والإرهابيين بالأميرية (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

صور أولية للعناصر الإرهابية المتورطة في حادث الأميرية (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

تصريح صادم من الصحة العالمية عن دواء كورونا المنتظر

منذ حوالي 4 ساعات

طبيب بجامعة صينية يكشف الحل السحري للخروج من أزمة كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

خبير أمني عن حادث الأميرية الإرهابي: خلية شديدة الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تفاصيل تصفية 7 عناصر إرهابية في خلية الأميرية

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد.. أول ظهور إعلامي لهيفاء وهبي.. هل تغيرت ملامحها؟ (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

تكليف عاجل من رئيس مجلس الوزراء بشأن كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير الدفاع ورئيس الأركان

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يضحي بنجمي الفريق لضم بديل أحمد فتحي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

تعرف على حكم من مات غريقًا.. الأزهر: الشهداء ثلاثة!

الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء تدين بشدة التفجير الإرهابي الخسيس بمنطقة الأزهر

حزب الوفد ينعي شهيد الواجب الطبيب أحمد اللواح

بعد وفاة طبيب مصري.. تعرف على ضحايا الجيش الأبيض بسبب كورونا

خلية الأميرية.. مرصد الإفتاء: كشفت القدرات الفائقة للشرطة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:23 ص

تصريح صادم من الصحة العالمية عن دواء كورونا المنتظر

طبيب بجامعة صينية يكشف الحل السحري للخروج من أزمة كورونا (فيديو)

08:52 ص

هددوا بتفجير العمارة.. القصة الكاملة لاشتباكات الداخلية والإرهابيين بالأميرية (فيديو)

09:17 م

أسرة شهيد "واقعة الأميرية" ينتظرون وصول الجثمان بدمنهور (صور)

02:17 ص

صور أولية للعناصر الإرهابية المتورطة في حادث الأميرية (فيديو)

01:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي