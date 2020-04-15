برلماني: مصر لن يهدأ لها بال إلا بالقضاء على الإرهابيين

نعى الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب، شهيد الواجب المقدم البطل محمد فوزي الحوفي الذي وافته المنية وهو يؤدي واجبه تجاه وطنه موجها تحية قلبية لصقور وبواسل الشرطة الذين نجحوا في تصفية الخلية الإرهابية بمنطقة الأميرية.





وقال "حساسين"، في بيان له، إن مصر كلها قيادة وحكومة وبرلمانا وجيشا وشرطة وشعبا لن يهدأ لها بال حتى تقتص لجميع شهدائها الأبرار من الخونة الإرهابيين والقضاء على الإرهاب والارهابيين في مصر كلها، مشيرا إلى ان مثل هذه الحوادث الإرهابية الخسيسة تزيد كل المصريين قوة وصلابة في مساندة الدولة المصرية بجميع مؤسساتها في مواجهة خفافيش الظلام من الإرهابيين الخونة.





كانت وزارة الداخلية، أعلنت مساء أمس الثلاثاء، عن التفاصيل الكاملة لتصفية إحدى الخلايا الإرهابية الخطرة.





وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنه وردت معلومات للقطاع الأمني، عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية، تستغل عدة أماكن للإبواء بشرق وجنوب القاهرة، كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية.





وأشارت الوزارة، إلى رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، ما أسفر عن مصرع سبعة عناصر إرهابية، عثر بحوزتهم علي (٦ بنادق آلية،٤ سلاح خرطوش) وكمية من الذخيرة المختلفة.





كما أسفر التعامل، عن استشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني، وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة، وفِي ذات السياق، تم تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية، والتي كانوا يعتزمون استخدامها في تنفيذ مخططهم الإرهابي، وباستهدافه عُثر على 4 بنادق آلية، وكمية من الذخيرة.





تم تقنين الإجراءات وتولت نيابة أمن الدولة التحقيق





من جانبه، أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإجراء تحقيق عاجل في الحادث الإرهابي الواقع اليوم بحي الأميرية؛ حيث انتقل فريق من نيابة أمن الدولة العليا لمعاينة مسرح الحادث الذي أسفر عن استشهاد ضابط بقطاع الأمن الوطني، وإصابة آخر، وفردي شرطة من ذات القطاع.





الأزهر ينعي



