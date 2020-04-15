"بـ100 وش".. نيللي كريم تروج لمسلسلها في رمضان (فيديو)

طرحت الفنانة نيللي كريم، البرومو الأول لمسلسل "بـ100 وش" الذي تشارك به خلال الموسم الرمضاني القادم ويشارك في بطولته الفنان آسر ياسين.

وشاركت نيللي، جمهورها ببرومو المسلسل، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت كريم، عليه قائلة:"التريلر الرسمي لمسلسل بـ١٠٠وش رمضان ٢٠٢٠ بطولة نيللي كريم آسر ياسين علا رشدي مصطفي درويش إسلام إبراهيم شريف دسوقي دنيا ماهر لؤي عمران حسن أبو الروس زينب غريب محمد عبد العظيم"، وأضافت: "انتاج جمال العدل تأليف عمرو الدالي | أحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكري".

يذكر أن آخر أعمال نيللي كريم، فيلم "الفيل الأزرق2"، وتدور أحداثة في إطار الخيال العلمي، وشارك في بطولته الفنانة هند صبري إلى جانب مجموعة آخرى من الفنانين.



