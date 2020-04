"بـ100 وش".. نيللي كريم تروج لمسلسلها في رمضان (فيديو)

View this post on Instagram

التريلر الرسمي لمسلسل #بـ١٠٠وش | رمضان ٢٠٢٠ بطولة: نيللي كريم – آسر ياسين – علا رشدي – مصطفي درويش – إسلام إبراهيم – شريف دسوقي – دنيا ماهر – لؤي عمران – حسن أبو الروس - زينب غريب - محمد عبد العظيم انتاج جمال العدل تأليف عمرو الدالي | أحمد وائل إخراج كاملة أبو ذكري @nellykarim_official @asser_yassin @ola.roshdy