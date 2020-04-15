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كوتينيو مفتاح برشلونة لضم نجم تشيلسي

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 11:40 ص
كوتينيو
كوتينيو
عبد القادر عرابي
كشفت تقارير صحفية اليوم، أن نادي برشلونة الإسباني سيستغل رغبة نادي تشيلسي في ضم نجمه " فيليبي كوتينيو " من أجل خطف أحد نجوم الفريق.

ووفقاً لصحيفة " موندو ديبورتيفو " المقربة من برشلونة، فإن النادي الكتالوني انضم للمهتمين بخدمات الفرنسي " نجولو كانتي " نجم نادي تشيلسي، لضمه في سوق الإنتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت الصحيفة، أن برشلونة يسعى لعقد صفقة تبادلية، يكون بطليها فيليبي كوتينيو، مقابل نجولو كانتي ومبلغ مالي.

ويعد تشيلسي أهم الراغبين في ضم كوتينيو في الوقت الحالي، حيث من المقرر أن يعود اللاعب لبرشلونة مع نهاية الإعارة لبايرن ميونخ.

على الجانب الآخر، أصبح كانتي خياراً غير مفضلاً للمدرب الإنجليزي فرانك لامبارد، والذي يفضل عليه كلاً من ماتيو كوفاسيتش وجورجينيو وروس باركلي.

وأصبح تشيلسي منفتحاً نحو فكرة التخلي عن كانتي، والذي يسعي لضمه عدة أندية أبرزها يوفنتوس وريال مدريد وباريس سان جيرمان.

ومع اقتراب مغادرة الثنائي إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال، أصبح تدعيم خط وسط برشلونة ضرورة مُلحة، وبالتالي قرر النادي الكتالوني الدخول في مفاوضات كانتي.

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