إجراء عاجل من بلدية ووهان الصينية بؤرة انتشار فيروس كورونا

أعلنت بلدية ووهان الصينية بؤرة انتشار فيروس كورونا، اليوم الأربعاء، عن نيتها استئناف حركة الطيران وخدمات السكك الحديد والشحن بنهاية الشهر الجاري، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وقد قررت السلطات الصينية، في وقت سابق إعادة فتح أكبر أسواق الحيوانات الحية في مدينة ووهان، مهد فيروس كورونا المستجد، رغم ما يرجح عن ارتباطه بنشر المرض.

وذكرت وسائل إعلام صينية، أن نحو 90 في المئة من متاجر سوق "بيشازو" استأنفت عملها، بعد رفع الإغلاق الذي فرضته السلطات في يناير الماضي لاحتواء الفيروس.

واظهرت مقاطع فيديو بائعين داخل أكشاكهم وهم يعرضون حيوانات بحرية حية أمام المتسوقين، حسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

والجدير بالذكر أن مساحة "بيشازو" الذي يعرف بـ"السوق الرطب" تبلغ نحو 116 هتكارا، أي ما يعادل 65 ملعب كرة قدم، وفيها أكثر من 3600 متجر صغير.

وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ76 ألف شخص، فيما وصل عدد المصابين إلى أكثر من مليون.

واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.