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إسبانيا تسجيل 523 وفاة بفيروس كورونا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:05 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 523 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت السلطات الصحية في إسبانيا، قد سجلت في وقت سابق، 567 وفاة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن حصيلة القتلى التراكمية في البلاد بسبب فيروس كورونا ارتفعت إلى 17,489، بزيادة 517 من 16972 يوم الأحد. وبلغت الحالات المؤكدة 169496، ارتفاعًا من 166019 في اليوم السابق.

 

ويذكر أن إسبانيا وهي واحدة من الدول الأكثر تضررًا من جائحة فيروس كورونا العالمي الجديد، بدأت في تخفيف قيود الإغلاق الصارمة التي أبقت الناس محصورين في منازلهم لأكثر من شهر وعرقلت النشاط الاقتصادي.

 

لكن معظم السكان كانوا لا يزالون محاصرين في منازلهم، وستظل المتاجر والحانات والأماكن العامة مغلقة حتى 26 أبريل على الأقل.

 

وسلمت الشرطة الكمامات في مراكز النقل الرئيسية أثناء توجههم إلى العمل.

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