برلمانية عن حادث الأميرية: الداخلية تضحي بأغلى أبنائها لتحيا مصر

نعت فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، شهيد الواجب الوطني المقدم محمد الحوفي، الذي استشهد أثناء مواجهات مع عناصر خلية إرهابية تتمركز داخل إحدى الشقق السكنية في حي الأميرية بالقاهرة.





وقالت "فهيم" عبر بيان أصدرته اليوم، إن جهاز الشرطة يعتز ويفتخر بأبنائه الشهداء الذين بذلوا أرواحهم وضحوا بأغلى ما يملكون لنحيا بعزة وكرامة.





وشددت "فهيم"، على أن ما ننعم به من أمن واستقرار لم يكن ليتحقق لولا التضحيات التى قدمها شهداؤنا الأبرار ومصابينا الأبطال، ويقظة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية التي أجهضت محاولات قوى الشر والإرهاب إنشغال مصر ومعها العالم بمواجهة جائحة "كورونا"، لارتكاب عملية إرهابية تزامنًا مع أعياد القيامة المجيد وشم النسيم، إلا أن رجال وزارة الداخلية كانوا لهم بالمرصاد.





وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن مثل هذه الحوادث الإرهابية الخسيسة، لن تزيد مصر ونسيجها الوطني، سوى تكاتفًا وتماسكًا، وإصرارًا على مواجهة الإرهاب وإقتلاعه تمامًا من جذوره، وتطير أرض مصر الطاهرة من شروره.





كانت وزارة الداخلية، أعلنت مساء أمس الثلاثاء، عن التفاصيل الكاملة لتصفية إحدى الخلايا الإرهابية الخطرة.





وقالت الوزارة في بيان صحفي: إنه وردت معلومات للقطاع الأمني، عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية، تستغل عدة أماكن للإبواء بشرق وجنوب القاهرة، كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية.





وأشارت الوزارة، إلى رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، ما أسفر عن مصرع سبعة عناصر إرهابية، عثر بحوزتهم علي (٦ بنادق آلية،٤ سلاح خرطوش) وكمية من الذخيرة المختلفة.





كما أسفر التعامل، عن استشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني، وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة، وفِي ذات السياق، تم تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية، والتي كانوا يعتزمون استخدامها في تنفيذ مخططهم الإرهابي، وباستهدافه عُثر على 4 بنادق آلية، وكمية من الذخيرة.





تم تقنين الإجراءات وتولت نيابة أمن الدولة التحقيق



