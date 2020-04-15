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اليونايتد يشعل حربا مع ريال مدريد في ميركاتو الصيف

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 11:39 ص
بوابة الفجر

يُهدد نادي مانشستر يونايتد، انتقال 3 صفقات نارية إلي ريال مدريد خلال سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة، استعدادًا للموسم الجديد.

وذكرت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد يزاحم ريال مدريد في صفقتي إيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند، وهاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، والذي يستهدف النادي الملكي التعاقد معهما هذا الصيف.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن مانشستر يونايتد سيكون عقبة كبيرة أمام ريال مدريد في إتمام الصفقتين.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن مانشستر يونايتد أيضا يهدد انضمام بول بوجبا للنادي الملكي، حيث يتمسك باستمرار اللاعب الموسم المقبل، ويتعنت بخصوص رحيله لنادي العاصمة الإسبانية والذي يسعي لضمه الصيف المقبل.

يذكر أن نادي ريال مدريد يسعي لتدعيم صفوفه بصفقات مميزة الصيف المقبل استعدادًا للموسم الجديد.


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