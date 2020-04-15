



العوامل التى تؤدى الى احداث تغيرات فى البيئة | ابحاث الصف الثالث الاعدادي 2020 كاملة ( البيئة – الزيادة السكانية – تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية)





العوامل التى تؤدى الى احداث تغيرات فى البيئة | نشرت المنصة الرقمية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أبحاث الصف الثالث الاعدادي لعام 2020، حيث أعلنت عن 3 مشاريع بحثية وهما، بحث عن "تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية - بحث عن الزيادة السكانية والأمن الغذائي - بحث عن البيئة"، وأضافت المنصة نموذج بحث استشرشادي قالب PDF للتحميل.





ونحن الآن بصدد نشر بحث استرشادي لطلاب الشهادة الاعدادية، وعلى الطالب استخدام كافة المصادر المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم، ويجب عدم نسخ الابحاث كما هي، ولكن على الطلاب الابداع فى الكتابة طبقًا للضوابط المنشورة على المنصة الرقمية.





ابحاث الصف الثالث الاعدادي 2020

يمكن لطلاب الصف الثالث الاعدادي اختيار مشروع بحثي للكتابة، ويجب أن يستخدم مجموعة من المحاور الرئيسية من أجل نجاح مشروع البحث، ويمكنك توظيف كل ما يتعلمه الطالب في المواد الدراسية المختلفة مراعيًا توظيف ما تعلمته من قواعد نحوية وإملائية وعلامات الترقيم.





1 – بحث عن تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية

التقدم العلمي والتكنولوجي هو الوسيلة الضامنة لتقدم الدول، وفي ضوء دراستك والمصادر المتاحة قم بإعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلى:





استعرض الآثار الإيجابية والسلبية التى تنتج عن استخدام التكنولوجيا، مع تطبيق ما تعرضه على ما درسته فى مجال العلوم والأنشطة الاقتصادية فى العالم.





صمم مخطط مستخدما الأشكال الهندسية التي درستها لعرض الآثار الإيجابية والسلبية لتوظيف التكنولوجيا في الحياة اليومية باللغة العربية وأحد اللغات الأجنبية.





اكتب فقرة قصيرة باللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية تبين فيها أهم ما تعلمته فى مشروعك البحثي.





الآثار الايجابية للتكنولوجيا

إلى جانب وجود عدد من الآثار السلبية لاستخدام التكنولوجيا، إلا أنه لايمكن إنكار الآثار الإيجابيّة الكبيرة لها، ومنها ما يأتي:

1– تسهيل التعلم: للتكنولوجيا وطرق التعلم الحديثة دور كبير في تسهيل التعليم، إذ إنها مكّنت الإنسان من الالتحاق بجامعات بعيدة والدراسة عن بعد، والوصول إلى المعلومات المختلفة بسرعة وسهولة من خلال شبكة الإنترنت.





2– تسهيل التواصل الاجتماعي: قربت التكنولوجيا المسافات بين الناس وسهلت تواصلهم، وأتاحت الفرصة لإجراء مكالمات صوتية أو مكالمات الفيديو مع الأشخاص في مناطق وبلدان بعيدة، إلى جانب مواقع التواصل الاجتماعي التي تزود الإنسان بأخبار العالم المختلفة.





الآثار السلبية للتكنولوجيا على الإنسان والمجتمع

لقد ساهمت التكنولوجيا الحديثة في تقليل التواصل بين الناس، حيث أصبح الإنسان يطمئن عن الإنسان الآخر بمكالمة هاتفية أو رسالة نصية، أو بمحادثة قصيرة من خلال أحد برامج التواصل الاجتماعي، فانخفض عدد الزيارات واللقاءات وأصبح الإنسان يعيش بعزلة بين جدران هاتفه.





2– بحث عن الزيادة السكانية والأمن الغذائي

للزيادة السكانية آثار إيجابية وأخرى سلبية ولها علاقة وطيدة بالأمن الغذائى، وفي ضوء دراستك والمصادر المتاحة قم بإعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلى:





توضيح كيفية استخدام البيانات الرياضية والتمثيل البيانى فى وضع الخطط المستقبلية لمواجهة الانفجار السكانى وتأثيرها على النشاط الاقتصادى وتوفير الطاقة الكهربية للسكان.





تصميم مخطط لتوضيح الآثار الإيجابية والسلبية للزيادة السكانية على موارد الدولة.





استعن بما درسته فى الرياضيات فى تمثيل هذه البيانات والتنبؤ بتعداد السكان المستقبلى من خلال نسب

الزيادة الحالية.





اكتب مقالة قصيرة باللغة العربية تقوم فيه بتوعية مجتمعك المحيط بك عن الآثار السلبية للزيادة السكانية، ثم

قم بترجمة بعض العبارات منه إلى أحد اللغات الأجنبية.





تعريف الزيادة السكانية

تعاني الكثير من الدول من الزيادة السكانية الكبيرة، التي تشكل تحدياً كبيراً للحكومات، حيث تسبب الضغط الكبير على الموارد الاقتصادية وتشكل عبئاً على الدول من جميع النواحي، فكلما زاد عدد السكان ازدادت المتطلبات والمصاريف التي يجب على الحكومة إنفاقها، سواء على الصحة أو التعليم أو الإسكان، أو غير ذلك من المشاريع التي تخص الدول، بالإضافة إلى الضغط على الموارد الطبيعية وخصوصاً الغذاء، الذي يعد نقصه من أكثر المشاكل التي تمر بها الدول، وتنقص حصة الفرد من الغذاء كلما زاد عدد السكان.





3– بحث عن البيئة

تضم البيئة العديد من العناصر المتفاعلة بشكل مستمر حيث تتأثر كل ظاهرة بعدد من العوامل، وبداية من التفاعلات الكيميائية التى تتم فى المعامل امتدادا إلى النشاط الاقتصادى فى مجتمع ما، وفي ضوء دراستك والمصادر المتاحة قم بإعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلى:





توضيح العوامل التى تؤدى إلى إحداث تغيرات فى البيئة مع ذكر أمثلة من مجالى الزراعة وانتاج الكهرباء.





تصميم إعلان للحفاظ على الاتزان البيئى باللغة العربية وأحد اللغات الأجنبية.





تصميم مخطط أو شريحة تقديمية تبين فيه العلاقة بين مكونات البيئة والعوامل التى تؤثر فيها.





مفهوم البيئة

اشتقت لفظة البيئة من الجذر الثلاثي الذي يعني رجع، ويقول العرب تبوأ فلان منزلاً أي قطنه وجعله محلاً له، أما اصطلاحاً فيشير مفهوم البيئة إلى ذاك الوسط الذي يحيط بالإنسان ويؤثر عليه من ناحية صحية، وهي تشمل المنشآت والمنافع المشيدة، كالشوارع والمساكن، أو الموارد الطبيعية كالأنهار، أو ما اعتمد عليه الإنسان لسد حاجاته من مأكل، وملبس، ومشرب، هذا بالإضافة إلى ما يتفاعل ويؤثر عليه من عوامل جوية وكيميائية





عناصر بحث عن البيئة لطلاب الصف الثاني الاعدادي

- عنوان مميز.

- مقدمة توضح ألية عمل البحث.

- عناصر البحث والصور التي توضح عن البحث.

- مصادر البحث.





العوامل التى تؤدى الى احداث تغيرات فى البيئة

سنقدم لكم اليوم العوامل التى تؤدى الى احداث تغيرات فى البيئة وهي تعتبر من بين الأسئلة التي يسأل عنها العديد من الطلاب والباحثين دائمًا، والعوامل التي تؤثر على تكوين البيئة والتغيرات العديدة التي ستُفصل هنا، وكيف الأحداث التي أدت إلى تغيرات وتحويلها إلى بيئة صحراوية أو بيئة بسيطة:-

- إلقاء النفايات الصلبة على الأتربة.

- إلقاء المياه العادمة في مياه البحار والمحيطات والأنهار.

- حرق النفايات بغية التخلص منها.

- دخان المصانع والسيارات.

- استخدام الكيماويات الزراعية.

- استخدام الأسلحة المختلفة والحروب.

- مقالع الحجارة والكسارات.





العوامل التى تؤدى الى احداث تغيرات فى البيئة | ابحاث الصف الثالث الاعدادي 2020 كاملة ( البيئة – الزيادة السكانية – تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية)