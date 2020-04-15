أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 15-4-2020 في السوق المحلي





أسعار بورصة الدواجن اليوم في الأسواق









استقرت أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية حيث شهد سعر الكيلو ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية التى اعقبت الاعلان عن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لتعاود الاستقرار مرة أخرى، وسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء من المزرعة إلى31 جنيه، بينما سجل كيلو الدواجن البلدي من المزرعة نحو 41 جنيه، ووصل سعر كرتونة البيض إلى 42 جنيها.





أسعار الدواجن اليوم





سعر كيلو لحم أبيض 35 جنيه

سعر كيلو الفراخ البلدي 45 جنيه

سعر كيلو الرومي برونزي 52 جنيه

سعر كيلو الرومي الأبيض 38 جنيه

سعر كيلو بط مسكوفي 37 جنيه

سعر كيلو بط مولار 26 جنيه





أسعار البيض اليوم الأربعاء 15-4-2020





سعر كرتونة البيض الأبيض 40 جنيه

سعر كرتونة البيض الأحمر42 جنيه

سعر كرتونة البيض بلدي 50 جنيه





أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء





سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 10.25 إلى 12.9 جنيه

سعر الكتكوت أحمر ساسو عمر يوم من 3.75 إلى 4 جنيه

سعر كتكوت بلدي عمر يوم 1 إلى 1.1 جنيه