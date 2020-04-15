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الأوقاف تحل مشكلة الباعة الجائلين بسوق الخميس في المطرية

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 11:50 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمود الجلاد
وفرت هيئة الأوقاف المصرية، (769) باكية بسوق الخميس بالمطرية للباعة الجائلين المتواجدين في محيط مستشفى المطرية العام للإيجار بمساحات مختلفة ومتنوعة وقيمة إيجارية ميسرة مراعاة من وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية للبعد الاجتماعي والظروف الراهنة، وتيسيرًا على الباعة الجائلين، وتشجيعًا لهم على سرعة الانتقال للسوق الجديد، على أن يتم التعاقد عن طريق محافظة القاهرة وبمعرفتها، وذلك كمرحلة أولى، مع قيام محافظة القاهرة بإدارة هذا السوق.

يأتي ذلك في إطار التنسيق بين وزارة الأوقاف، ووزارة التنمية المحلية، ومحافظة القاهرة، وفي إطار دور الأوقاف في خدمة المجتمع وفي ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة من قبل كافة أجهزة الدولة المعنية لمواجهة تداعيات انتشار "فيروس كورونا المستجد"، والجهود المبذولة من قبل كافة الجهات المعنية بالقطاع الصحي بالبلاد للارتقاء بمستوى الأداء والخدمات التي تقدم للمواطنين داخل المستشفيات على مستوى الجمهورية، وطلب نقل السوق الحالي بميدان المطرية المتواجد بجوار مستشفى المطرية العام.

وأعلنت الأوقاف أنه تم موافاة كل من وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة ببيان تفصيلي بأعداد الباكيات ومساحة كل منها وقيمتها الإيجارية وأنموذج التعاقد المعتمد بهيئة الأوقاف وذلك بالإضافة إلى المرحلة الأولى من المحلات التي تم الانتهاء منها وطرحها بالمزاد العلني.

ارتفاع عدد وفيات "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الثلاثاء، عن خروج 26 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 514 حالة حتى الأمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 683 حالة، من ضمنهم الـ 514 متعافيًا، مشيرًا إلى تسجيل 160 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، إلى جانب وفاة 14 حالة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 2350 حالة من ضمنهم 514 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و178 حالة وفاة.

اجتماع بـ"الفيديوكونفرانس"

وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية والإدارية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، في 4 مستشفيات عزل: " أبو خليفة، العجمي، 15 مايو، والعجوزة"، وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.

كما وجهت بإجراء تحاليل الكاشف السريع لكافة الفرق الطبية قبل مغادرة مستشفيات العزل، كما سيتم إخضاعهم للتحاليل أيضًا قبل العودة لاستكمال العمل مرة أخرى في المستشفيات.

ووجهت أيضًا باستمرار عملية المتابعة للحالات التي استجابت لبروتوكولات العلاج وزالت عليها الأعراض الإكلينيكية مع استمرار إيجابية تحاليلهم، وذلك لنقلهم من مستشفيات العزل إلى بعض الفنادق ونزل الشباب وغيرها، مع استمرار المتابعة الطبية لتلك الحالات لحين سلبية تحاليلها وتمام شفائها وخروجها.

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