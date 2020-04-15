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أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 15-4-2020 في سوق العبور.. الأسواق تستقر في بداية الموسم

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 11:49 ص
اسعار الفاكهة اليوم
اسعار الفاكهة اليوم
أسعار الفاكهة اليوم 

استقرت أسعار الفاكهة الأربعاء 15-4-2020 في سوق العبور أحد أكبر أسواق الجملة في مصر،  بعدما شهدت ارتفاعا في الأسعار بسبب اقبالا كبيرا وزيادة في الطلب عقب اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا في محافظات الجمهورية، إلا أن الأوضاع حاليا تستقر إلى حد ما وتشهد الاسواق استقرار في العرض والطلب مرة أخرى، وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 15-4-2020

سجل سعر الموز تراوح ما بين 10 إلى 12 جنيها، فيما سجل سعر البرتقال أبوسرة 10 جنيه، وسجل سعر التفاح الأحمر 25 جنيها، بينما سجل سعر الرمان 15 جنيها، وسجل سعر التفاح الأخضر 22 جنيها، وسجل سعر الكانتالوب 10 جنيها

هذا وسجل سعر الجوافة 12 جنيها، وسجل سعر العنب أسود – أخضر 20 جنيها، وسجلت سعر الفراولة تراوح ما بين 8 إلى 10 جنيهات.

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