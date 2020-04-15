قطع المياه عن عدة أماكن بمحافظة الجيزة.. تعرف عليها

تجري محافظة الجيزة، أعمال إصلاح طارئة بخط مياه الشرب قطر ١٠٠٠مم بمنطقة الخلايفة بحي الوراق بمحطة مياه إمبابة والمغذى للخزان اليابانى بمنطقة الرماية.

وأكدت المحافظة في بيان، اليوم الأربعاء، أن الشركة عملت علي إيقاف الضخ وقطع المياه عن مناطق المنصورية والمريوطية وشارعى فيصل والهرم ومتفرعاتهم بالجيزة، حيث أكدت شركة مياه الشرب بالجيزة أنه جارى تنفيذ أعمال الإصلاح لإعادة ضخ المياه بانتظام للمناطق المتأثرة.

وأعربت الشركة عن أسفها عن هذا العطل الخارج عن إرادتها، وأنها تبذل قصارى جهدها في سبيل إنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة.

وتقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتأثرة وفى حال الشكاوى يمكن الاتصال بالخط الساخن 125.

يذكر أن محافظة الجيزة تنفذ حملات إزالة مكبرة بعزبة الغلايفة لإزالة 25 برج مخالف تعدى على حرم محور الضبعة، حيث وجه المحافظ بإزالتها حتى سطح الأرض.

وتشهد محافظة الجيزة موجة شديدة لإزالة العقارات المخالفة سواء التى تم بناؤها بدون ترخيص او المخالفة لشروط الترخيص او التى تقع على الأراضى أملاك الدولة والتعديات على الاراضى الزراعية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا لارتكاب مخالفات.

وفي سياق آخر، قاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حملات التطهير والتعقيم التي نفذتها المحافظة اليوم السبت بأحياء جنوب الجيزة والعمرانية والطالبية وبولاق الدكرور والوراق.

وأكد راشد، أن المحافظة تمكنت حتى الآن من تطهير وتعقيم أكثر من 2500 شارع ومنطقة على مستوى الأحياء والمراكز، مؤكدا على استمرار تنفيذ الحملات اليومية بكافة الوحدات المحلية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، لافتا إلى أنه يتم استغلال خلو الشوارع من المارة لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين وواجهات المحال والمنازل وأماكن الانتظار وماكينات ATM بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التى تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات.

تصريحات المحافظ، جاءت خلال متابعته الميدانية لأعمال التطهير واصطفاف المعدات رافقه اللواء علاء بدران السكرتير العام ورؤساء الأحياء المختصه ورئيس هيئة النظافة والتجميل ومدير مديرية الطب البيطري.

وأكد راشد على وضع خطة متكاملة لتطهير كافة المنشأت بالمحافظة، مشددا على استمرار أعمال التطهير والتعقيم بكافة الأحياء والمراكز والمرافق وعلى مدار الساعة في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة تفشي فيروس كوورنا.