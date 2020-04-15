Advertisements

روسيا وتركيا تجريان الدورية المشتركة الرابعة في إدلب

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 11:35 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أعلن الجيش الروسي، اليوم الأربعاء، أن روسيا وتركيا أجرتا الدورية المشتركة الرابعة على الطريق السريع M4 في محافظة إدلب بسوريا.

وقال المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة: "وفقًا لاتفاق رئيسي روسيا وتركيا المؤرخ 5 مارس، في 15 أبريل، تم إجراء دورية أخرى - رابعة - روسية تركية مشتركة على امتداد الطريق السريع M4 في منطقة إدلب المتصاعدة التي تربط مدينتي حلب و وقعت اللاذقية"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قامت طائرات الجيش الروسي بدوريات على طول طريق ثابت في شمال سوريا.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، في 5 مارس، التزامهما بصيغة أستانا بشأن سوريا، وأعلنوا وقف إطلاق النار في إدلب ووافقوا على دوريات مشتركة على الطريق السريع M4 المهم استراتيجيًا، الذي يربط حلب واللاذقية.

مسلحون لا يزالون يسيطرون على جيب صغير من محافظة إدلب شمال غرب سوريا.

أخبار تهمك

خبير أمني عن حادث الأميرية الإرهابي: خلية شديدة الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

تصريح صادم من الصحة العالمية عن دواء كورونا المنتظر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ننشر اسم شهيد الأمن الوطنى خلال تبادل إطلاق نار مع إرهابيين بالأميرية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير الدفاع ورئيس الأركان

منذ حوالي 20 ساعة

ضبط محال شهيرة تبيع لحوم الحمير للمواطنين بالمعصرة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. أول ظهور إعلامي لهيفاء وهبي.. هل تغيرت ملامحها؟ (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

صور أولية للعناصر الإرهابية المتورطة في حادث الأميرية (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

الأوقاف تحذر من صفحات الإخوان: المساجد مغلقة ولن تفتح الآن

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يضحي بنجمي الفريق لضم بديل أحمد فتحي

منذ أقل من ساعتين

إجراء عاجل من بلدية ووهان الصينية بؤرة انتشار فيروس كورونا

منذ نصف ساعة

طبيب بجامعة صينية يكشف الحل السحري للخروج من أزمة كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

تكليف عاجل من رئيس مجلس الوزراء بشأن كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تفاصيل تصفية 7 عناصر إرهابية في خلية الأميرية

منذ حوالي 13 ساعة

تبادل إطلاق نار بين الشرطة وإرهابيين في الأميرية

منذ حوالي 16 ساعة

هددوا بتفجير العمارة.. القصة الكاملة لاشتباكات الداخلية والإرهابيين بالأميرية (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

أسرة شهيد "واقعة الأميرية" ينتظرون وصول الجثمان بدمنهور (صور)

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:23 ص

تصريح صادم من الصحة العالمية عن دواء كورونا المنتظر

طبيب بجامعة صينية يكشف الحل السحري للخروج من أزمة كورونا (فيديو)

08:52 ص

هددوا بتفجير العمارة.. القصة الكاملة لاشتباكات الداخلية والإرهابيين بالأميرية (فيديو)

09:17 م

أسرة شهيد "واقعة الأميرية" ينتظرون وصول الجثمان بدمنهور (صور)

02:17 ص

صور أولية للعناصر الإرهابية المتورطة في حادث الأميرية (فيديو)

01:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي