Advertisements

فيروس كورونا.. الإمارات أثبتت مدى قدرتها على مواجهات التحديات

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:22 م
الإمارات
الإمارات
وكالات

أثبتت دولة الإمارات ومدى قدرة الدولة على التكيف مع الظروف ومواجهة ما ينجم عنها من تحديات تستوجب أكثر وأعلى درجات التنبه، بحسب ماذكرت صحيفة الوطن الإماراتية.

 

 

قالت صحيفة الوطن الإماراتية، أن أزمة تفشي وباء كورونا المستجد، بينت معدن القادة وترجمة كل ذلك بمواقف إنسانية تأكيداً منها لأهميتها في كافة الأوقات العصيبة.. تلك التوجهات التي أثبتت أنها من أهم مقومات البشرية في التعامل مع المخاطر .

 

قالت الصحيفة الخليجية، إنه في الظروف الصعبة التي عمت العالم خلال فترة لا تتجاوز الشهور القليلة جراء تفشي فيروس "كوفيد 19″، وما تسبب به من خسائر بشرية محزنة وتداعيات كبرى سواء على الاقتصاد أو جميع مناحي الحياة، وما تخلله من اهتزاز دول كثيرة وترنح بعضها كأن زلزالاً قوياً ضربها دون سابق إنذار، بينت الدول القوية كالإمارات مناعتها وقدرتها على التعامل مع مختلف التحديات ومواصلة نهجها الإنساني في دعم جميع الدول المحتاجة لمن يرفدها بما يلزم للتصدي للفيروس.

 

 

 

وأضافت الصحيفة: العالم الذي أغلق أبوابه ضمن إجراءات احترازية لم يسبق أن عرفتها البشرية في تاريخها، وفي الوقت الذي توقفت فيه رحلات الطيران باستثناءات محدودة، تواصل ناقلات الإمارات الوطنية نقل المساعدات التي تكفي مئات الآلاف في جميع أنحاء الأرض بغية تقديم ما يلزم خاصة للكوادر الطبية التي تواجه المرض على الخطوط الأولى وتعمل على احتوائه.

 

وأشارت الصحيفة الإماراتية، إلى أن مواقف دولة الإمارات الإنسانية التي تجسدها بأفعالها النبيلة وتوجيهات القيادة الرشيدة في أصعب الظروف تحظى باهتمام وتقدير العالم أجمع سواء من المجتمع الدولي أو منظمة الصحة العالمية، لما لها من أثر في تعزيز المساعي الدولية في الحرب على الفيروس، والتي تتجلى من خلالها الأهداف الكبرى التي يتم العمل على تحقيقها في سبيل محاصرة الوباء وتخطي الأزمة الحالية، وهو تجسيد للقيم التي تميز الدولة ومجتمعها، وخلال ذلك أكدت الناقلات التي تقصد مختلف المحتاجين أنها ناقلات لخير الإنسانية تحمل المواد الإغاثية ومن تقطعت بهم السبل وعجزت دولهم عن تأمين عودتهم بهدف التخفيف من النتائج التي عانى منها الجميع في ظل الجائحة الوبائية الحالية.

 

 

واختتمت الصحيفة بقولها إن دولة الإمارات ستبقى تقدم النموذج الأكمل للتوجه الحضاري وما ينتج عنه كأولويات لا غنى عنها، والتي تظهر جلياً في كل وقت عصيب لأن الإنسانية وقيمها أحوج ما تكون إلى ترجمتها على أرض الواقع في الظروف الصعبة كالتي تمر على دول العالم في هذا الوقت، وذلك تأكيداً لسمعة دولة بُنيت على الأصالة وعمادها القيم وتوجهها ينبع من صميم إحساسها بالآخر بغض النظر عن أي شيء آخر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مساعدات فيروس كورونا الامارات ازمة كورونا

أخبار تهمك

عاجل.. تفاصيل تصفية 7 عناصر إرهابية في خلية الأميرية

منذ حوالي 13 ساعة

تصريح صادم من الصحة العالمية عن دواء كورونا المنتظر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ننشر اسم شهيد الأمن الوطنى خلال تبادل إطلاق نار مع إرهابيين بالأميرية

منذ حوالي 15 ساعة

ضبط محال شهيرة تبيع لحوم الحمير للمواطنين بالمعصرة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

أسرة شهيد "واقعة الأميرية" ينتظرون وصول الجثمان بدمنهور (صور)

منذ حوالي 10 ساعات

صور أولية للعناصر الإرهابية المتورطة في حادث الأميرية (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

تبادل إطلاق نار بين الشرطة وإرهابيين في الأميرية

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد.. أول ظهور إعلامي لهيفاء وهبي.. هل تغيرت ملامحها؟ (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

هددوا بتفجير العمارة.. القصة الكاملة لاشتباكات الداخلية والإرهابيين بالأميرية (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

إجراء عاجل من بلدية ووهان الصينية بؤرة انتشار فيروس كورونا

منذ نصف ساعة

الأوقاف تحذر من صفحات الإخوان: المساجد مغلقة ولن تفتح الآن

منذ حوالي 6 ساعات

طبيب بجامعة صينية يكشف الحل السحري للخروج من أزمة كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

تكليف عاجل من رئيس مجلس الوزراء بشأن كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

خبير أمني عن حادث الأميرية الإرهابي: خلية شديدة الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير الدفاع ورئيس الأركان

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يضحي بنجمي الفريق لضم بديل أحمد فتحي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

صحيفة: في ظل قيادة الإمارات بخير ستبقى دائماً واحة للحياة والنجاح والأمل

صحيفة خليجية: الإمارات مثالا للقوة والقدرة على مواجهة التحديات

صحيفة: الإمارات تعمل كل ما يلزم لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"

كورونا.. صحيفة تسلط الضوء على جهود الإمارات "محليًا وعالميًا"

الإمارات تؤكد استعدادها لمساعدة الدول في مكافحة كورونا

قرارات قيادة الإمارات الرشيدة وضعت صحة ومصلحة المجتمع فوق كل اعتبار

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:23 ص

تصريح صادم من الصحة العالمية عن دواء كورونا المنتظر

طبيب بجامعة صينية يكشف الحل السحري للخروج من أزمة كورونا (فيديو)

08:52 ص

هددوا بتفجير العمارة.. القصة الكاملة لاشتباكات الداخلية والإرهابيين بالأميرية (فيديو)

09:17 م

أسرة شهيد "واقعة الأميرية" ينتظرون وصول الجثمان بدمنهور (صور)

02:17 ص

صور أولية للعناصر الإرهابية المتورطة في حادث الأميرية (فيديو)

01:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي