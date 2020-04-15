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آرسنال مازال يلهث وراء بارتي

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 11:58 ص
بارتي
بارتي
عبد القادر عرابي
كشفت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية اليوم، أن نادي آرسنال الإنجليزي يكثف مفاوضاته مع نجم نادي أتليتيكو مدريد الإسباني " توماس بارتي " لضمه في سوق الإنتقالات الصيفية القادمة.

ويعد بارتي ضمن أهم لاعبي الإرتكاز في أوروبا حالياً، حيث أنه لاعب لا غنى عنه بالنسبة للأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد.

وأكدت الصحيفة، أن أرسنال ينوي تفعيل الشرط الجزائي في عقد بارتي مع الروخي بلانكوس، والبالغ 50 مليون يورو، أي ما يعادل 43.5 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة أتليتيكو مدريد تسعى لتعديل عقد الدولي الغاني، بتوقع عقد يمتد حتى صيف 2025، مع إدراج شرط جزائي كبير ضمن العقد.

وأدى صغر قيمة الشرط الجزائي في عقد بارتي لتكالب عدة أندية أوروبية للفوز بخدماته، على رأسها ليفربول ومانشستر يونايتد وآرسنال وإنتر ميلان وروما.

ويأمل ميكيل أرتيتا المدير الفني للجانرز في بناء فريق قوي يعيد النادي اللندني للواجهة مرة أخرى، وسيكون بارتي إضافة كبيرة للفريق في حال إكمال الصفقة.

وخاض بارتي 35 مباراة مع أتليتيكو مدريد هذا الموسم، وقاد الفريق لبلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والإطاحة بحامل اللقب ليفربول.

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