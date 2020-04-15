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للهروب من كلوب.. كاريوس يقدم طلباً غريبا لليفربول

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:01 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
يأمل الحارس الألماني " لوريس كاريوس " حارس مرمى نادي بشيكتاش التركي، والمعار من نادي ليفربول، إدارة الريدز بالسماح له بالرحيل عن صفوف الفريق مجاناً.

ووفقاً لصحيفة " ميرور " البريطانية نقلاً عن شبكة " فوتوسبور " التركية اليوم، فإن كاريوس على ثقة من قدرته على إقناع ليفربول بتركه يرحل مجاناً عن الفريق.

ويلعب كاريوس على سبيل الإعارة مع بيشكتاش منذ صيف عام 2018، وتنتهي إعارته بنهاية الموسم الجاري.

ويسعى النادي التركي لتوقيع عقد دائم مع الحارس صاحب الـ26 عاماً، عقب انتهاء الإعارة.

وعلى الرغم من وجود بند خيار للشراء بمبلغ 7.25 مليون جنيه إسترليني، إلا أن كاريوس أخبر نادي بشيكتاش، بثقته في الإنضمام مجاناً.

وقدم كاريوس لفتة طبية مع النادي خلال الأزمة الحالية بسبب فيروس كورونا، حيث رفض مغادرة أسطنبول خلال فترة إنتشار المرض، على عكس ما فعل بعض لاعبي الفريق.

وكان آخر ظهور لكاريوس بقميص ليفربول، في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018 والذي أقيم بمدينة " كييف " عاصمة أوكرانيا، حين تسبب بشكل رئيسي في خسارة فريقه للمباراة بنتيجة 3-1.

يذكر أن كاريوس مثل النادي التركي في في 67 مباراة، حافظ خلالها على نظافة شباكه في 14 مباراة فقط.

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