أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-4-2020 في مصر.. المعدن الأصفر يعاود خسائره

أسعار الذهب في مصر

وصلت أسعار الذهب تراجعها اليوم الأربعاء 15-42020 تزامنا مع استمرار تراجع السعر العالمي وذلك بعد 4 أيام من الارتفاع، ويواصل المعدن الأصفر اضطرابه على خلفية تفاقم تداعيات فيروس كورونا على مستوى العالم:

أسعار الذهب اليوم في الصاغة

جرام الذهب عيار 24 سعر 853.75 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر 747 جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر 640.25 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,976 جنيهًا

أسعار الذهب العالمية

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء إذ باع المستثمرون المعدن الأصفر لجني الأرباح بعد أن ارتفع لأعلى مستوى في أكثر من سبع سنوات في الجلسة السابقة، لكن المخاوف بشأن ركود اقتصادي عالمي كبير بسبب جائحة فيروس كورونا كبحت المكاسب.





وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1715.02 دولار للأوقية (الأونصة). وفي الجلسة السابقة، قفز بما يصل إلى 1.9 بالمئة لأعلى مستوياته منذ نوفمبر 2012 عند 1746.50 دولار.





ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1.1 بالمئة إلى 1748.60 دولار.





وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2220.20 دولار للأوقية، وتراجعت الفضة 1.6 بالمئة إلى 15.55 دولار بينما تقدم البلاتين 0.8 بالمئة إلى 780.93 دولار.



