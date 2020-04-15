Advertisements

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-4-2020 في مصر.. المعدن الأصفر يعاود خسائره

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 11:57 ص
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب في مصر

وصلت أسعار الذهب تراجعها اليوم الأربعاء 15-42020 تزامنا مع استمرار تراجع السعر العالمي وذلك بعد 4 أيام من الارتفاع، ويواصل المعدن الأصفر اضطرابه على خلفية تفاقم تداعيات فيروس كورونا على مستوى العالم:

أسعار الذهب اليوم في الصاغة

جرام الذهب عيار 24 سعر 853.75 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر 747  جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر 640.25 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,976 جنيهًا

 أسعار الذهب العالمية 

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء إذ باع المستثمرون المعدن الأصفر لجني الأرباح بعد أن ارتفع لأعلى مستوى في أكثر من سبع سنوات في الجلسة السابقة، لكن المخاوف بشأن ركود اقتصادي عالمي كبير بسبب جائحة فيروس كورونا كبحت المكاسب.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1715.02 دولار للأوقية (الأونصة). وفي الجلسة السابقة، قفز بما يصل إلى 1.9 بالمئة لأعلى مستوياته منذ نوفمبر 2012 عند 1746.50 دولار.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1.1 بالمئة إلى 1748.60 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2220.20 دولار للأوقية، وتراجعت الفضة 1.6 بالمئة إلى 15.55 دولار بينما تقدم البلاتين 0.8 بالمئة إلى 780.93 دولار.

 

أخبار تهمك

صور أولية للعناصر الإرهابية المتورطة في حادث الأميرية (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير الدفاع ورئيس الأركان

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. ننشر اسم شهيد الأمن الوطنى خلال تبادل إطلاق نار مع إرهابيين بالأميرية

منذ حوالي 15 ساعة

كريستيانو الجديد يفاجئ ميسي في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

تكليف عاجل من رئيس مجلس الوزراء بشأن كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

أسرة شهيد "واقعة الأميرية" ينتظرون وصول الجثمان بدمنهور (صور)

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يضحي بنجمي الفريق لضم بديل أحمد فتحي

منذ أقل من ساعتين

تصريح صادم من الصحة العالمية عن دواء كورونا المنتظر

منذ حوالي 4 ساعات

ضبط محال شهيرة تبيع لحوم الحمير للمواطنين بالمعصرة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

هددوا بتفجير العمارة.. القصة الكاملة لاشتباكات الداخلية والإرهابيين بالأميرية (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

طبيب بجامعة صينية يكشف الحل السحري للخروج من أزمة كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

تبادل إطلاق نار بين الشرطة وإرهابيين في الأميرية

منذ حوالي 16 ساعة

الأوقاف تحذر من صفحات الإخوان: المساجد مغلقة ولن تفتح الآن

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تفاصيل تصفية 7 عناصر إرهابية في خلية الأميرية

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد.. أول ظهور إعلامي لهيفاء وهبي.. هل تغيرت ملامحها؟ (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

خبير أمني عن حادث الأميرية الإرهابي: خلية شديدة الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:23 ص

تصريح صادم من الصحة العالمية عن دواء كورونا المنتظر

طبيب بجامعة صينية يكشف الحل السحري للخروج من أزمة كورونا (فيديو)

08:52 ص

هددوا بتفجير العمارة.. القصة الكاملة لاشتباكات الداخلية والإرهابيين بالأميرية (فيديو)

09:17 م

أسرة شهيد "واقعة الأميرية" ينتظرون وصول الجثمان بدمنهور (صور)

02:17 ص

صور أولية للعناصر الإرهابية المتورطة في حادث الأميرية (فيديو)

01:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي