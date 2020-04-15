مفتاح: 28 نظام سيطرة وتأمين للمتحف الكبير.. وعمالة مصرية 100%

قال اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، إن المتحف هو الأكبر في العالم الذي يعرض لحضارة واحدة، ونظم تأمينه غاية في الدقة، بدءً من البوابات والأسوار الخارجية، حيث تعمل الكاميرات ليلًا ونهارًا، والتذاكر غير قابلة للتزوير، حيث أن لدينا 28 نظام سيطرة وتحكم وتأمين في المشروع.





وأوضح مفتاح أن لدينا أجهزة تعقيم أمني، والذي يكشف عن أي شيء مخالف قد يحمله الزائر عند دخوله أو خروجه، والتي تبدأ بأجهزة كشف المعادن، ثم جهاز كشف الحقائب، ثم جهاز أكثر دقة وتعقيدًا، وهو الأسطوانة الشفافة، والذي يقوم الأمن بتمرير الزائر منه، في حالة الشك فيه.





وأكد أن الجميع بلا استثناء يخضع لتلك الإجراءات سواء الزوار أو العاملين وبل أي استثناءات، والتحكم الأمني في المتحف هو مصري 100 % من عاملين خاضعين للدولة المصرية.





وأضاف مفتاح أن عملية نقل الآثار مستمرة بانتظام، تجارب الإنارة مستمرة، حتى أنني أجريت تجارب الإنارة بنفسي، وما أريد قوله أن كافة الأنشطة الحاكمة لإنجاز المشروع تعمل بكفاءة تامة.





ارتفاع عدد وفيات "كورونا"





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الثلاثاء، عن خروج 26 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 514 حالة حتى الأمس.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 683 حالة، من ضمنهم الـ 514 متعافيًا، مشيرًا إلى تسجيل 160 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، إلى جانب وفاة 14 حالة.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 2350 حالة من ضمنهم 514 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و178 حالة وفاة.





اجتماع بـ"الفيديوكونفرانس"





وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية والإدارية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، في 4 مستشفيات عزل: " أبو خليفة، العجمي، 15 مايو، والعجوزة"، وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.





كما وجهت بإجراء تحاليل الكاشف السريع لكافة الفرق الطبية قبل مغادرة مستشفيات العزل، كما سيتم إخضاعهم للتحاليل أيضًا قبل العودة لاستكمال العمل مرة أخرى في المستشفيات.



