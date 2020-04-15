وليد توفيق أحد ضيوف برنامج "إغلب السقا"

يحل الفنان اللبناني وليد توفيق، ضيف برنامج "إغلب السقا" الذي يقدمه الفنان أحمد السقا والأعلامية اللبنانية رزان المغربي خلال السباق الرمضاني المقبل، ويعرض البرنامج عبر شاشة "ام بي سي مصر".وشارك وليد، جمهوره بمقطع فيديو جديد من كواليس البرنامج، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلق توفيق، على مقطع الفيديو قائلًا:"تصوير برنامج اغلب السقا برنامج رمضان مع الصديق احمد السقا والاعلامية رزان المغربي‬".يذكر أن آخر أعمال وليد توفيق، أغنية "ناس"، التي طرحها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات هاني عبدالكريم، ومن ألحان أحمد الهرمي، ومن توزيع فراس شاتيلا.