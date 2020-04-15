الكويت تسجل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 1405، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، شفاء 26 حالة من فيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 176 حالة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وقد أشار وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح، إلى استمرار أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، على مستوى العالم، حتى أوائل العام المقبل 2021، مشيرًا إلى أن أعداد المصابين بفيروس كورونا، حول العالم ستصل إلى نحو 3 ملايين إصابة في نهاية أبريل الجاري، كما ستتضاعف في الشهر التالي مايو المقبل، بحسب تقديراته.

ويستمر وباء كورونا، في حصد الأرواح يوم بعد يوم، تحاول حكومات الدول المتعددة فرض إجراءات استثنائية في محاولة لاحتوائه.

ويضع فيروس كورونا، العالم أجمع أمام مسؤوليات مختلفة؛ ويفرض تعاونا وتنسيقا في الإجراءات الوقائية بين كل الدول، وفقا لقرارات دولية ملزمة للجميع؛ من حيث الوقاية ومحاربة المرض؛ بدلا من الاقتصار على جهود كل دولة منفردة.