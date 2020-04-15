الداخلية: غلق 14 مركزا تعليميا لمواجهة كورونا

تواصل الأجهزة الأمنية، توجيه حملاتها على كافة المقاهى والكافيتريات ومراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من مدى إلتزام القائمين عليها بالإجراءات الإحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا".





وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن تحقيق النتائج التلية، فتم ضبط (914) قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط (211) قضية فى مجال إحتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.



