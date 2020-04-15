Advertisements
الداخلية: غلق 14 مركزا تعليميا لمواجهة كورونا
الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:52 م
هبة عبد الحفيظ
تواصل الأجهزة الأمنية، توجيه حملاتها على كافة المقاهى والكافيتريات ومراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من مدى إلتزام القائمين عليها بالإجراءات الإحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا".
وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن تحقيق النتائج التلية، فتم ضبط (914) قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط (211) قضية فى مجال إحتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.
كما أسفرت عن ضبط 255 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، وتم غلق 14 مكان " نشاط تعليمي- تجمعات طلابية( مراكز للدروس الخاصة) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
الداخلية: غلق 12 ألف مركز تعليمى و213 مقهى
وأسفرت الجهود الأمنية أمس الثلاثاء، عن ضبط 571 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 251 قضية في مجال إحتكار وحجب السلع والمستلزمات الطبية والتلاعب بأسعارها.
كما أسفرت عن ضبط (213) مخالفة فى مجال غلق المحال والمقاهى والمطاعم والمراكز التجارية، وتم إغلاق (73) مكان نشاط تعليمى، تجمعات طلابية "مراكز للدروس الخاصة، ليصبح إجمالى عدد المراكز التعليمية التى تم غلقها خلال الفترة "من 14 حتى 27 الجارى" (12531) مركز تعليمى.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين
يُذكر أن مصر تطبق حظر تجوال في هذا التوقيت، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق، عدة قرارات مهمة في إطار خطة الدولة لمواجهة تفشي وباء كورونا.
وجاءت القرارات كالتالي:
1 _ حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا.
2 - إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي والخاص خلال الفترة نفسها.
3 - غلق كافة المحال والمولات والمنشأت التجارية ابتداءً من الخامسة مساءً إلى السادسة صباح اليوم التالي، والقرار لا يسري على المخابز والصيداليات.
4 - غلق المقاهي والكافيتزيات والملاهي الليلية وكل أنشطة الترفيه.
5 - غلق المطاعم وما يماثلها من محال تقدم الماكولات والاقتصار على توصيل الطلبات للمنازل.
6 - تعليق خدمات الشهر العقاري ورخص البناء وغيرها من الإدارات التي تقدم خدمة للجمهور.
7 - غلق كل النوادي الرياضية والشعبية على أنحاء الجمهورية كافة.
8 - تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمده 15 يوما أخرى.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا