التعليم تنتهي من تعديل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

كشف مصدر بالمركز القومي للامتحانات التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم الانتهاء من تعديل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي المقرر عقدها في مايو علي التابلت من المنزل.





وأشار المصدر في تصريحات خاصة إلي موقع "الفجر" أنه تم تعديل الامتحانات وفقا لقرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بأن الامتحانات سوف تأتي فيما تم دراسته حتي ١٥ مارس.





وأكد المصدر، أن الامتحانات تم رفعها علي المنصة وأصبحت جاهزة بنسبة ١٠٠٪؜ وعند موعد الامتحانات سوف يتم إتاحتها للطلاب.





وكان قد اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني (مايو 2020) الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.





وتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة من 29 أبريل حتى 20 مايو 2020، على أن تكون امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من 30 إبريل حتى 17 مايو 2020.





وسيتم إتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم وعلى التابلت في الفترة الزمنية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا وفقًا للجدول.





ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) على التابلت ومن المنزل، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.





في سياق منفصل عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الأيام الماضية، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة آليات إعداد المشروعات البحثية لطلبة صفوف النقل (من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعداي)، وكذلك استعدادات الوزارة لامتحانات نهاية العام الدراسي للشهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.





وأكد وزير التربية والتعليم، لمديري المديريات، على أننا نمتلك فرصة كبيرة جدًا لتطوير النظام التعليمي كاملًا، من خلال ضرورة التوجيه بالاعتماد على التقنيات التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وشرحها لجميع الطلاب وأولياء الأمور، لأنها ستكون وسائل مهمة للتعليم في المستقبل والسنوات المقبلة.





ووجه وزير التربية والتعليم، مديري المديريات التعليمية بضرورة متابعة دخول المعلمين على منصة التواصل (Edmodo) وإنشاء الفصول الافتراضية وإلحاق الطلبة بها، ومتابعة نشاط المعلمين داخل الفصول الافتراضية من نشر المواد التعليمية والتواصل مع الطلاب لمساعدتهم في إعداد المشروعات البحثية.



