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عصام السقا يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيته في مسلسل "فرصة تانية"

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:54 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
يعيش الفنان عصام السقا حاليًا حالة من النشاط الفني،حيث أنه يُشارك في الماراثون الرمضاني المُقبل من خلال ثلاثة مسلسلات هم "الفتوة"،"الاختيار"،"فرصة تانية".

وتحدث عصام السقا في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، كشف خلاله عن تفاصيل شخصيته في مسلسل "فرصة تانية" حيث أكد أنه يُجسد دور شاب يُدعى"خالد"يعمل موظف "it"،لافتًا إلى أنه يمر بأحدث عديدة تساهم في تغيير مشاعره طوال الوقت، فتجعله يتحول لشخصية أخرى.

وروى عصام السقا أن ما جذبه للمشاركة في المسلسل هو وجود الفنانة ياسمين صبري الذي كان يتمنى العمل معها؛ لأنها من أهم الفنانات المتواجدة على الساحة الفنية،بالإضافة إلى أن الشخصية التي يقدمها جديدة عليه،مُتمنيًا أن تنال شخصيته و المسلسل على إعجاب الجمهور.

وأشار عصام أن كواليس العمل كانت طريفة جدًا لأن معظم المشاركين في المسلسل أعمارهم متقاربة.

يُشار أن مسلسل "فرصة تانية" من إخراج مرقس عادل، إنتاج سنيرجي، بطولة ياسمين صبري، دياب، آيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، سارة الشامي، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة، تميم عبده، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي رومانسي.

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