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نجا من حادث الواحات واستشهد بالأميرية.. صديق "الحوفي" يكشف تفاصيل عن حياته

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:53 م
الشهيد محمد فوزي الحوفي
الشهيد محمد فوزي الحوفي
كريم هاشم

استشهد مساء الثلاثاء، المقدم محمد فوزي الحوفي، في أثناء تبادل لإطلاق نار بين الشرطة ومجموعة إرهابية خلال مداهمة لإحدى الأوكار الإرهابية بمنطقة الأميرية.


وتواصلت "الفجر"، مع أحد زملائه وقت الدراسة في أكاديمية الشرطة، وروى علاقته بزملائه وقتها، وكيف التحق بقطاع الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية.


وقال، إن المقدم "الحوفي" من الأبطال الذين نجو من حادث الواحات الإرهابي الشهير التي استشهد فيها 16 من قوات الأمن وأصيب 13 آخرين.

 

وأضاف رفيق دراسته، أن الشهيد الحوفي، كان من الطلاب المجتهدين في دراستهم ومن ضمن حرس شرف الكلية، موضحًا "كان إنسان هادي ومتدين وملتزم جدًا ومجتهد وجدع وعمره ما عمل مشكلة مع زميل أو مع رؤساءنا في الكلية".

 

وعن أحلامه وقت الدراسة، قال: "لم يكن له أحلام وقتها غير التخرج من كلية الشرطة ويعمل ضابطًا مثله مثل جميع أفراد دفعته وقتها"، وعلل رفيقه، السبب الحقيقي لالتحاقه بالأمن الوطني بعد التخرج بمدة قصيرة قائلًا: "التزامه واجتهاده هما السبب، والتحق بالأمن الوطني بعد تخرجه بمدة قصيرة، وكان يعمل على العديد من الملفات الأمنية المهمة، لذلك كان منشغلًا في عمله".

 

وبعد استشهاده تصدر اسمه موقع التدوينات القصير "تويتر" وأصبح حديث جميع منصات التواصل الاجتماعى ومنصات السوشيال ميديا فى مصر، حيث احتلت هاشتاجات "تحية للأبطال رجال الداخلية، محمد الحوفى، شهداء الوطن، شهيد الواجب" قائمة ترند تويتر فى مصر.


وكانت وزارة الداخلية، أعلنت تفاصيل واقعة الأميرية في بيان لها مساء أمس الثلاثاء، وقالت الوزارة، إنه وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد القيامة، حيث تم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها.

 

وأسفرت الاشتباكات عن مصرع سبعة عناصر إرهابية، عثر بحوزتهم على 6 بنادق آلية، 4 سلاح خرطوش، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة، كما أسفر التعامل عن استشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة.


وأضافت الوزارة أنه تم تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية والتي كانوا يعتزمون استخدامها في تنفيذ مخططهم الإرهابي وباستهدافه عثر على 4 بنادق آلية، وكمية من الذخيرة، وتم تقنين الإجراءات وتوالى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.


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