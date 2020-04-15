جودين يقترب من الدوري الإنجليزي عن طريق هذا النادي





كشفت تقارير صحفية اليوم الاربعاء عن أن جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبر يسعى للحصول على خدمات مدافع انتر ميلان دييجو جودين خلال فترة الانتقالات الصيفية.





انضم جودين إلى إنتر ميلان من أتليتيكو مدريد الصيف الماضي ، وشارك في 25 مباراة مع أنطونيو كونتي خلال موسم 2019-20.





كانت هناك اقتراحات بأنه يمكن لجودين للاعب البالغ من العمر 34 عامًا ان يغادر السان سيرو قبل الموسم المقبل ، ويعتقد أن مانشستر يونايتد مهتم بخدماته.





وفقًا لصحيفة The Express ، فإن توتنهام حريص أيضًا على صفقة ضم المدافع الأوروجواي الدولي.





وأوضح التقرير أن كونتي مدرب إنتر يريد الآن الحفاظ على جودين لكن مورينيو لا يزال عازمًا على جلب المدافع المتمرس إلى العاصمة الإنجليزية.





يذكر أن من المقرر ستنتهي صفقة جودين الحالية في سان سيرو في صيف 2022.