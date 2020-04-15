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المالية العمانية: خفض السيولة المعتمدة لموازنات الوزرات 10%

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:54 م
بوابة الفجر
أعلنت وزارة المالية بسلطنة عمان أبلغت جميع الوزارات والوحدات الحكومية المدنية بخفض السيولة المعتمدة للموازنات الإنمائية بنسبة عشرة بالمئة.

كما قال إنه سيتم وقف إنشاء أي شركات حكومية لممارسة أي من نشاطات الأعمال ومنح أولوية للقطاع الخاص.

ويوم الثلاثاء، أبلغت عمان جميع الهيئات الحكومية بخفض ميزانياتها التشغيلية بما لا يقل عن عشرة بالمئة في العام الحالي لتعويض انخفاض أسعار النفط، ويشمل ذلك مراجعة الرواتب والامتيازات.

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