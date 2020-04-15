معهد القلب يكشف حقيقة وجود إصابات جديدة بفيروس كورونا

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قال الدكتور وليد عباس، نائب عميد معهد القلب، ان المسحات الطبية التي أجريت للفريق الطبي الأسبوع الماضي عقب اكتشاف إصابة ممرض بفيروس كورونا، بعد مخالطته لمريضة في مستشفى مبرة بمصر القديمة، كانت متواجدة بالمعهد، جاءت إيجابية لطبيب يعمل بقسم الاستقبال.



وأضاف، في تصريح خاص إلى "الفجر"، انه تم نقل الطبيب على الفور لمستشفى العزل عقب ظهور نتيجة المسح الطبي الخاص به، موضحًا ان الطبيب كان يعمل بالمعهد يومين بالأسبوع فقط، وتم إجراء المسحات الطبية لجميع المخالطين له طبقا لقواعد مكافحة العدوى.



وأشار نائب عميد معهد القلب، ان الممرض "الإصابة الأولى بالمعهد" تعافى تمامًا بعد تلقيه الرعاية اللازمة وإجراء الفحوصات الطبية له وخرج من مستشفى العزل، نافيًا ما تردد عن إصابة حالات جديدة من الطاقم الطبي بالمعهد.



وكان أعلن الدكتور محمد أسامة مدير معهد القلب، الأسبوع الماضي، التفاصيل الكاملة لاكتشاف إصابة ممرض بفيروس كورونا، وذلك بعد مخالطته لمريضة في مستشفى مبرة بمصر القديمة، كانت متواجدة بالمعهد الأسبوع الماضي.



وأضاف في تصريح خاص إلى "الفجر"، أن المعهد اتخذ الإجراءات اللازمة تجاه الطاقم الذي كان مخالطًا للحالة، وعددهم 16 طبيبا وممرضا، وظهرت نتيجة التحليل إيجابية لمُمرض، وتم على الفور نقله لمستشفى العزل، كما تقرر العزل المنزلي لكافة الطاقم المخالط.



وأشار إلى غلق قسم الاستقبال وتعقيمه، وتعقيم المبنى بالكامل وتطهيره، إلى جانب المكان بشكل دوري، كإجراء احترازي وزيادة طمأنة.



وكشف عن تحويل العيادة الخارجية إلى قسم طوارئ لاستقبال الحالات الطارئة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية تحت إشراف رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، ووكيل وزارة الصحة بالجيزة، وقطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة.



ارتفاع عدد وفيات "كورونا"



أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الثلاثاء، عن خروج 26 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 514 حالة حتى الأمس.



وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 683 حالة، من ضمنهم الـ 514 متعافيًا، مشيرًا إلى تسجيل 160 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، إلى جانب وفاة 14 حالة.



وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 2350 حالة من ضمنهم 514 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و178 حالة وفاة.



اجتماع بـ"الفيديوكونفرانس"



وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية والإدارية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، في 4 مستشفيات عزل: " أبو خليفة، العجمي، 15 مايو، والعجوزة"، وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.



كما وجهت بإجراء تحاليل الكاشف السريع لكافة الفرق الطبية قبل مغادرة مستشفيات العزل، كما سيتم إخضاعهم للتحاليل أيضًا قبل العودة لاستكمال العمل مرة أخرى في المستشفيات.



ووجهت أيضًا باستمرار عملية المتابعة للحالات التي استجابت لبروتوكولات العلاج وزالت عليها الأعراض الإكلينيكية مع استمرار إيجابية تحاليلهم، وذلك لنقلهم من مستشفيات العزل إلى بعض الفنادق ونزل الشباب وغيرها، مع استمرار المتابعة الطبية لتلك الحالات لحين سلبية تحاليلها وتمام شفائها وخروجها.



