موسكو تُدخل نظام تصاريح السفر لتأمين إغلاق فيروس كورونا

أدخلت العاصمة الروسية، موسكو، نظام تصاريح السفر، اليوم الأربعاء، لمساعدتها على تأمين إغلاق يهدف إلى إبطاء انتشار فيروس كورونا الجديد، وهي خطوة أدت في البداية إلى اختناقات مرورية وقوائم انتظار طويلة للأشخاص الذين يريدون استخدام المترو.





ووفقًا لما أوردته وكالة "رويترز"، اعتبارًا من اليوم الأربعاء، يجب على أي مقيم في موسكو يسافر بالسيارة أو وسائل النقل العام أن يظهر تصريحًا في شكل رمز الاستجابة السريعة المقروء آليًا أو سلسلة من الأرقام لتبرير سفره.





في صباح الأربعاء، أظهرت الصور التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي طوابير لمئات من الأشخاص يقفون بالقرب من بعضهم البعض في أقنعة وهم يحاولون دخول محطات المترو في المدينة.





وكتب سيرجي سوبيانين، عمدة موسكو، على وسائل التواصل الاجتماعي، أن الطوابير نتجت عن فحص ضباط الشرطة لتصاريح. وقال، إنه طلب من الشرطة منع مثل هذه الحشود في المستقبل.





كما كتب "سوبيانين": "تم القضاء على قوائم الانتظار. تم تطبيع العمل. ولكن في المستقبل سيكون من الضروري الانتقال إلى التحكم الآلي. كتب سوبيانين "سنفكر في كيفية القيام بذلك".





تزامنت مقدمة النظام مع ارتفاع يومي قياسي بلغ 3،388 في عدد الحالات المؤكدة للفيروس، مما رفع العدد على الصعيد الوطني إلى 24،490.





وقال مركز الاستجابة لفيروس كورونا، إن 198 شخصًا لقوا حتفهم بارتفاع 28 ليلة بين عشية وضحاها.





وفرضت موسكو، المنطقة الأكثر تضررًا، حظرًا على مستوى المدينة، وأمرت سكانها البالغ عددهم 12.7 مليون نسمة بعدم مغادرة منازلهم إلا لشراء الطعام أو الحصول على علاج طبي عاجل أو المشي مع الكلب.





كما أقامت شرطة المرور نقاط تفتيش على الطرق الداخلة والخارجة من العاصمة الروسية وقالت إنها لن تسمح لأي شخص بالمرور دون تصريح.



