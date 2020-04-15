Advertisements

موسكو تُدخل نظام تصاريح السفر لتأمين إغلاق فيروس كورونا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:53 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أدخلت العاصمة الروسية، موسكو، نظام تصاريح السفر، اليوم الأربعاء، لمساعدتها على تأمين إغلاق يهدف إلى إبطاء انتشار فيروس كورونا الجديد، وهي خطوة أدت في البداية إلى اختناقات مرورية وقوائم انتظار طويلة للأشخاص الذين يريدون استخدام المترو.

ووفقًا لما أوردته وكالة "رويترز"، اعتبارًا من اليوم الأربعاء، يجب على أي مقيم في موسكو يسافر بالسيارة أو وسائل النقل العام أن يظهر تصريحًا في شكل رمز الاستجابة السريعة المقروء آليًا أو سلسلة من الأرقام لتبرير سفره.

في صباح الأربعاء، أظهرت الصور التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي طوابير لمئات من الأشخاص يقفون بالقرب من بعضهم البعض في أقنعة وهم يحاولون دخول محطات المترو في المدينة.

وكتب سيرجي سوبيانين، عمدة موسكو، على وسائل التواصل الاجتماعي، أن الطوابير نتجت عن فحص ضباط الشرطة لتصاريح. وقال، إنه طلب من الشرطة منع مثل هذه الحشود في المستقبل.

كما كتب "سوبيانين": "تم القضاء على قوائم الانتظار. تم تطبيع العمل. ولكن في المستقبل سيكون من الضروري الانتقال إلى التحكم الآلي. كتب سوبيانين "سنفكر في كيفية القيام بذلك".

تزامنت مقدمة النظام مع ارتفاع يومي قياسي بلغ 3،388 في عدد الحالات المؤكدة للفيروس، مما رفع العدد على الصعيد الوطني إلى 24،490.

وقال مركز الاستجابة لفيروس كورونا، إن 198 شخصًا لقوا حتفهم بارتفاع 28 ليلة بين عشية وضحاها.

وفرضت موسكو، المنطقة الأكثر تضررًا، حظرًا على مستوى المدينة، وأمرت سكانها البالغ عددهم 12.7 مليون نسمة بعدم مغادرة منازلهم إلا لشراء الطعام أو الحصول على علاج طبي عاجل أو المشي مع الكلب.

كما أقامت شرطة المرور نقاط تفتيش على الطرق الداخلة والخارجة من العاصمة الروسية وقالت إنها لن تسمح لأي شخص بالمرور دون تصريح.

كانت هناك تقارير عن اختناقات مرورية كبيرة نتيجة لذلك.

أخبار تهمك

أول تعليق من رئيس الوزراء على الاحتفال بشم النسيم

منذ 34 دقيقة

صور أولية للعناصر الإرهابية المتورطة في حادث الأميرية (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. لحظة وصول جثمان الشهيد محمد الحوفي لمسقط رأسه (فيديو)

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. ننشر اسم شهيد الأمن الوطنى خلال تبادل إطلاق نار مع إرهابيين بالأميرية

منذ حوالي 17 ساعة

هددوا بتفجير العمارة.. القصة الكاملة لاشتباكات الداخلية والإرهابيين بالأميرية (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

أسرة شهيد "واقعة الأميرية" ينتظرون وصول الجثمان بدمنهور (صور)

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يستعد لخطف صفقة قوية من بيراميدز

منذ ساعة و 6 دقيقة

ضربة قوية للأهلي والزمالك بشأن طاهر محمد

منذ نصف ساعة

تصريح صادم من الصحة العالمية عن دواء كورونا المنتظر (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يضحي بنجمي الفريق لضم بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 3 ساعات

طبيب بجامعة صينية يكشف الحل السحري للخروج من أزمة كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تكليف عاجل من رئيس مجلس الوزراء بشأن كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير الدفاع ورئيس الأركان

منذ حوالي 22 ساعة

شاهد.. جنازة عسكرية حاشدة لشهيد "الأميرية" ضحية الإرهاب

منذ ساعة

خبير أمني عن حادث الأميرية الإرهابي: خلية شديدة الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تفاصيل تصفية 7 عناصر إرهابية في خلية الأميرية

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:08 م

أول تعليق من رئيس الوزراء على الاحتفال بشم النسيم

عاجل.. لحظة وصول جثمان الشهيد محمد الحوفي لمسقط رأسه (فيديو)

12:21 م

تصريح صادم من الصحة العالمية عن دواء كورونا المنتظر (فيديو)

08:23 ص

طبيب بجامعة صينية يكشف الحل السحري للخروج من أزمة كورونا (فيديو)

08:52 ص

هددوا بتفجير العمارة.. القصة الكاملة لاشتباكات الداخلية والإرهابيين بالأميرية (فيديو)

09:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي