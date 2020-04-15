شاهد.. الآلاف يؤدون صلاة الجنازة على الشهيد محمد الحوفي

أذاعت فضائية "TEN"، لقطات مصورة من صلاة الجنازة على البطل المقدم محمد فوزي الحوفي، شهيد حادث الأميرية، وسط بكاء شديد من المصلين.





وتقدم اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالعزاء لوزير الداخلية ورجال الداخلية في استشهاد المقدم محمد فوزي الحوفي، ووالد الشهيد ووالدته وزوجته وبناته، قائلًا: "ابنكم أدى ما عليه وقام بواجبه تجاه وطنه، ووضع وسام الشرف على صدر بناته وأهل البحيرة بأكملها ليفخروا به، ومش خسارة في مصر كل أبنائها".





وأضاف "آمنة"، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أنه كان على تواصل مع رئيس مجلس الوزراء، والذي كلف بإطلاق اسم الشهيد على الشارع الذي تقيم به أسرته، وسوف يتم إطلاق اسمه على مدرج بجامعة دمنهور، مشيرًا إلى أن الجثمان سيصل للمحافظة خلال ساعات، وستقام جنازة عسكرية له مقتصرة على أسرته وفي حدود ضيقة جدًا وبتدابير صحية شديدة متخذه بسبب أزمة كورونا.





وتابع محافظ البحيرة، أن الشهيد كان محبوب بين اهله وجيرانه، منوهًا بأن والد الشهيد تحدث عن أنه ابنه الوحيد، وأنه وضعه وسام على صدر بناته مريم وخديجة، وهو مثل مشرف لأهل المحافظة.





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