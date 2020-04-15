Advertisements
شاهد.. الآلاف يؤدون صلاة الجنازة على الشهيد محمد الحوفي
الأربعاء 15/أبريل/2020 - 01:04 م
رقية جمال
أذاعت فضائية "TEN"، لقطات مصورة من صلاة الجنازة على البطل المقدم محمد فوزي الحوفي، شهيد حادث الأميرية، وسط بكاء شديد من المصلين.
وتقدم اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالعزاء لوزير الداخلية ورجال الداخلية في استشهاد المقدم محمد فوزي الحوفي، ووالد الشهيد ووالدته وزوجته وبناته، قائلًا: "ابنكم أدى ما عليه وقام بواجبه تجاه وطنه، ووضع وسام الشرف على صدر بناته وأهل البحيرة بأكملها ليفخروا به، ومش خسارة في مصر كل أبنائها".
وأضاف "آمنة"، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أنه كان على تواصل مع رئيس مجلس الوزراء، والذي كلف بإطلاق اسم الشهيد على الشارع الذي تقيم به أسرته، وسوف يتم إطلاق اسمه على مدرج بجامعة دمنهور، مشيرًا إلى أن الجثمان سيصل للمحافظة خلال ساعات، وستقام جنازة عسكرية له مقتصرة على أسرته وفي حدود ضيقة جدًا وبتدابير صحية شديدة متخذه بسبب أزمة كورونا.
وتابع محافظ البحيرة، أن الشهيد كان محبوب بين اهله وجيرانه، منوهًا بأن والد الشهيد تحدث عن أنه ابنه الوحيد، وأنه وضعه وسام على صدر بناته مريم وخديجة، وهو مثل مشرف لأهل المحافظة.
تفاصيل العملية
كانت وزارة الداخلية، أعلنت مساء أمس الثلاثاء، عن التفاصيل الكاملة لتصفية إحدى الخلايا الإرهابية الخطرة.
وقال الوزارة في بيان صحفي: إنه وردت معلومات للقطاع الأمني، عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية، تستغل عدة أماكن للإبواء بشرق وجنوب القاهرة، كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية.
وأشارت الوزارة، إلى رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، ما أسفر عن مصرع سبعة عناصر إرهابية، عثر بحوزتهم علي (٦ بنادق آلية،٤ سلاح خرطوش) وكمية من الذخيرة المختلفة.
كما أسفر التعامل، عن استشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني، وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة، وفِي ذات السياق، تم تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية، والتي كانوا يعتزمون استخدامها في تنفيذ مخططهم الإرهابي، وباستهدافه عُثر على 4 بنادق آلية، وكمية من الذخيرة.
تم تقنين الإجراءات، وتولت نيابة أمن الدولة التحقيق.
من جانبه، أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإجراء تحقيق عاجل في الحادث الإرهابي الواقع اليوم بحي الأميرية؛ حيث انتقل فريق من نيابة أمن الدولة العليا لمعاينة مسرح الحادث الذي أسفر عن استشهاد ضابط بقطاع الأمن الوطني، وإصابة آخر، وفردي شرطة من ذات القطاع.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا