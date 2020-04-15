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خارجية النواب: يقظة الأمن أفشلت مخططات الدول الراعية للإرهاب

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 01:05 م
كريم عبدالكريم درويش
كريم عبدالكريم درويش
عبداللطيف هيبة
قال كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الحادث الإرهابي الذي تصدت له قوات الأمن المصرية ببسالة أمس بمنطقة الاميرية أفشل مخططات الدول الراعية للإرهاب والحاضنة والممولة له والتي توجه مقدرات شعوبها للإرهابيين لتنفيذ مخططاتهم الاجرامية بدلا من توجيهها لتنمية شعوبها وبلادها وانها دوما ما تفشل امام يقظة رجال الامن المصرى الابطال الذين يزودون عن الامن والاستقرار المصري بأرواحهم فداء لمصر وشعبها.

وأضاف درويش في بيان له اليوم، أن الخلية الإرهابية التى تم القضاء عليها والتى كانت تستهدف البلاد تزامنا مع الاعياد تثبت خسة تلك التنظيمات التى تتوهم انه يمكنها في تلك الاوقات من الانشغال بمواجهة فيروس وبغيرها من تحديات التنمية القيام بتنفيذ عملياتها غير ان يقظة رجال الامن دائما بالمرصاد لهم.

وتابع درويش أن تلك العمليات لن تزيد الشعب المصرى إلا وحدة وترابطا واصرارا على وأد فلول الإرهاب والمضي في مخططات مصر التنموية لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية التي يعمل عليها ا الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واختتم كريم درويش بأنه يتقدم للشعب المصري ولأسرة البطل الشهيد المقدم محمد الحوفي بخالص المواساة ويشاطرهم الأحزان في وفاة البطل الذي قدم روحه فداء لمصر مستشهدا في سبيل تصديها لهؤلاء الارهابيين متمنيا الشفاء العاجل للمصابين من رجال الامن المصري.

كانت وزارة الداخلية، أعلنت مساء أمس الثلاثاء، عن التفاصيل الكاملة لتصفية إحدى الخلايا الإرهابية الخطرة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنه وردت معلومات للقطاع الأمني، عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية، تستغل عدة أماكن للإبواء بشرق وجنوب القاهرة، كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية.

وأشارت الوزارة، إلى رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، ما أسفر عن مصرع سبعة عناصر إرهابية، عثر بحوزتهم علي (٦ بنادق آلية،٤ سلاح خرطوش) وكمية من الذخيرة المختلفة.

كما أسفر التعامل، عن استشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني، وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة، وفِي ذات السياق، تم تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية، والتي كانوا يعتزمون استخدامها في تنفيذ مخططهم الإرهابي، وباستهدافه عُثر على 4 بنادق آلية، وكمية من الذخيرة.

تم تقنين الإجراءات وتولت نيابة أمن الدولة التحقيق

من جانبه، أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإجراء تحقيق عاجل في الحادث الإرهابي الواقع اليوم بحي الأميرية؛ حيث انتقل فريق من نيابة أمن الدولة العليا لمعاينة مسرح الحادث الذي أسفر عن استشهاد ضابط بقطاع الأمن الوطني، وإصابة آخر، وفردي شرطة من ذات القطاع.

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محمد الحوفي حادث الاميرية بوابة الفجر الفجر الإرهاب

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