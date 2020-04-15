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وزارة الشباب تنعي شهيد الواجب الوطني فى حادث الأميرية

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 01:07 م
بوابة الفجر
أية حمروشي
نعت وزارة الشباب والرياضة شهيد الوطن المقدم محمد فوزى الحوفى الذى اغتالته يد الغدر خلال مداهمة لجماعة إرهابية بمنطقة الأميرية.

وتقدم أسرة الشباب والرياضة خالص المواساة والعزاء لأسرة الشهيد والشرطة المصرية الوطنية الباسلة داعين الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويلهمنا جميعا وأهله الصبر والسلوان.

وتثمن أسرة الشباب والرياضة الدور الوطني والتضحيات التى يقدمها رجال الشرطة المصرية والقوات المسلحة البواسل فى مواجهة الإرهاب دفاعًا عن أرض مصر وأبنائها من كل غدر، وتكاتف المواطنين مع جهود الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأبناء القوات المسلحة فى القضاء على الإرهاب الأسود، واجتثاث جذوره، واستكمال عملية البناء والتنمية للوطن فى شتى المجالات.

كانت وزارة الداخلية، أعلنت مساء أمس الثلاثاء، عن التفاصيل الكاملة لتصفية إحدى الخلايا الإرهابية الخطرة.

وقال الوزارة في بيان صحفي: إنه وردت معلومات للقطاع الأمني، عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية، تستغل عدة أماكن للإبواء بشرق وجنوب القاهرة، كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية.

وأشارت الوزارة، إلى رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، ما أسفر عن مصرع سبعة عناصر إرهابية، عثر بحوزتهم علي (٦ بنادق آلية،٤ سلاح خرطوش) وكمية من الذخيرة المختلفة.

كما أسفر التعامل، عن استشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني، وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة، وفِي ذات السياق، تم تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية، والتي كانوا يعتزمون استخدامها في تنفيذ مخططهم الإرهابي، وباستهدافه عُثر على 4 بنادق آلية، وكمية من الذخيرة.

تم تقنين الإجراءات، وتولت نيابة أمن الدولة التحقيق.

من جانبه، أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإجراء تحقيق عاجل في الحادث الإرهابي الواقع اليوم بحي الأميرية؛ حيث انتقل فريق من نيابة أمن الدولة العليا لمعاينة مسرح الحادث الذي أسفر عن استشهاد ضابط بقطاع الأمن الوطني، وإصابة آخر، وفردي شرطة من ذات القطاع.

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