Absher | ننشر رابط وطريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة وطريقة تجديدها عبر منصة أبشر الإلكترونية





نقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، رابط وطريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة وطريقة تجديدها عبر منصة أبشر الإلكترونية Absher.





ومن الأشياء التي تُميز منصة Absher الإلكترونية إمكانياتها في ربط جميع القطاعات الحكومية أون لاين وتقديم خدماتها لأكثر من 12 مليون مشترك، وتقدم أكثر من 160 خدمة إلكترونية وتقدم خدمات على مدار 24 ساعة مجاناً، أجرى أكثر من مليون ونصف المليون مواطناً عمليات على خدمة الأحوال المدنية الإلكترونية "بياناتي" عبر منصة Absher خلال العام الماضي 1440.





ويجب على جميع الوافدين التحقق من الاقامة وموعد انتهاءها حتى لا يتعرض للتوقيف من قبل إدارة الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية السعودية، حيث قد صدر قرارًا فى وقت سابق ممنوع على كلا من المنتهية صلاحيته أو من لم يجددها السير فى شوارع المملكة العربية السعودية.





خطواط الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الهوية

1- يجب الدخول أولاً على موقع Absher الجوازات السعودية عبر الرابط التالي ( اضغط هنا ).





2- بعد الدخول يجب تسجيل اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق.





3- اضغط على زر الاستعلامات الإلكترونية.





4- اختر الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الاقامة.





5- قم بإدخال رقم الإقامة، رمز التحقق.





وأوضحت أن المقيم الذي لم يجدد إقامته يتعرض للعقوبات التالية:

1- غرامة مالية 500 ريال سعودي في المرة الأولى.





2- غرامة مالية 1000 ريال سعودي في المرة الثانية.





3- ترحيل وابعاد نهائي خارج الأراضي السعودية في المرة الثالثة.



