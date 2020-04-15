Advertisements

Absher | ننشر رابط وطريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة وطريقة تجديدها عبر منصة أبشر الإلكترونية

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 01:06 م
Absher
Absher

Absher | ننشر رابط وطريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة وطريقة تجديدها عبر منصة أبشر الإلكترونية 

نقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، رابط وطريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة وطريقة تجديدها عبر منصة أبشر الإلكترونية Absher.

ومن الأشياء التي تُميز منصة Absher الإلكترونية إمكانياتها في ربط جميع القطاعات الحكومية أون لاين وتقديم خدماتها لأكثر من 12 مليون مشترك، وتقدم أكثر من 160 خدمة إلكترونية وتقدم خدمات على مدار 24 ساعة مجاناً، أجرى أكثر من مليون ونصف المليون مواطناً عمليات على خدمة الأحوال المدنية الإلكترونية "بياناتي" عبر منصة Absher خلال العام الماضي 1440.

ويجب على جميع الوافدين التحقق من الاقامة وموعد انتهاءها حتى لا يتعرض للتوقيف من قبل إدارة الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية السعودية، حيث قد صدر قرارًا فى وقت سابق ممنوع على كلا من المنتهية صلاحيته أو من لم يجددها السير فى شوارع المملكة العربية السعودية.

خطواط الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الهوية
1- يجب الدخول أولاً على موقع Absher الجوازات السعودية عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

2- بعد الدخول يجب تسجيل اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق.

3- اضغط على زر الاستعلامات الإلكترونية.

4- اختر الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الاقامة.

5- قم بإدخال رقم الإقامة، رمز التحقق.

وأوضحت أن المقيم الذي لم يجدد إقامته يتعرض للعقوبات التالية:
1- غرامة مالية 500 ريال سعودي في المرة الأولى.

2- غرامة مالية 1000 ريال سعودي في المرة الثانية.

3- ترحيل وابعاد نهائي خارج الأراضي السعودية في المرة الثالثة.

Absher | ننشر رابط وطريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة وطريقة تجديدها عبر منصة أبشر الإلكترونية 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منصة ابشر الالكترونية منصة Absher الالكترونية تجديد الاقامة السعودية الاستعلام عن صلاحية الاقامة ابشر Absher

أخبار تهمك

طبيب بجامعة صينية يكشف الحل السحري للخروج من أزمة كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من رئيس الوزراء على الاحتفال بشم النسيم

منذ 36 دقيقة

تصريح صادم من الصحة العالمية عن دواء كورونا المنتظر (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة قوية للأهلي والزمالك بشأن طاهر محمد

منذ 33 دقيقة

عاجل.. لحظة وصول جثمان الشهيد محمد الحوفي لمسقط رأسه (فيديو)

منذ ساعة و 23 دقيقة

هددوا بتفجير العمارة.. القصة الكاملة لاشتباكات الداخلية والإرهابيين بالأميرية (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير الدفاع ورئيس الأركان

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. ننشر اسم شهيد الأمن الوطنى خلال تبادل إطلاق نار مع إرهابيين بالأميرية

منذ حوالي 17 ساعة

صور أولية للعناصر الإرهابية المتورطة في حادث الأميرية (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

أسرة شهيد "واقعة الأميرية" ينتظرون وصول الجثمان بدمنهور (صور)

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يضحي بنجمي الفريق لضم بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يستعد لخطف صفقة قوية من بيراميدز

منذ ساعة و 8 دقيقة

خبير أمني عن حادث الأميرية الإرهابي: خلية شديدة الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تفاصيل تصفية 7 عناصر إرهابية في خلية الأميرية

منذ حوالي 14 ساعة

تكليف عاجل من رئيس مجلس الوزراء بشأن كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

شاهد.. أول ظهور إعلامي لهيفاء وهبي.. هل تغيرت ملامحها؟ (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

استعلم الآن عن صلاحية تأمين المركبات من خلال منصة أبشر Absher وموقع وزارة الداخلية السعودي

رابط موقع أبشر للجوازات | إستعلام عن صلاحية الإقامة عبر منصة أبشر الإلكترونية 1441 وميعاد إنتهاء الإقامة وغرامات التأخير

NOW Absher| إستعلام عن صلاحية الإقامة عبر منصة أبشر الإلكترونية 1441 وميعاد إنتهاء الإقامة وغرامات التأخير

اعرف مخالفاتك الآن | الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية من خلال خدمة أبشر الإلكترونية

الآن على Absher | كيفية الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد مغترب 1441 وهوية مقيم من خلال منصة أبشر

رابط Absher | كيفية الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد مغترب 1441 وهوية مقيم من خلال منصة أبشر الالكترونية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:08 م

أول تعليق من رئيس الوزراء على الاحتفال بشم النسيم

عاجل.. لحظة وصول جثمان الشهيد محمد الحوفي لمسقط رأسه (فيديو)

12:21 م

تصريح صادم من الصحة العالمية عن دواء كورونا المنتظر (فيديو)

08:23 ص

طبيب بجامعة صينية يكشف الحل السحري للخروج من أزمة كورونا (فيديو)

08:52 ص

هددوا بتفجير العمارة.. القصة الكاملة لاشتباكات الداخلية والإرهابيين بالأميرية (فيديو)

09:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي