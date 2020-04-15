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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 01:07 م
العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 15/4/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || روسيا وتركيا تجريان الدورية المشتركة الرابعة في إدلب

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
أعلن الجيش الروسي، اليوم الأربعاء، أن روسيا وتركيا أجرتا الدورية المشتركة الرابعة على الطريق السريع M4 في محافظة إدلب بسوريا.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || تعليق الاتحاد الأوروبي علي قرار ترامب بشأن منظمة الصحة العالمية
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الاوروربي، جوزيب بوريل، إنه "يأسف بشدة" لقرار دونالد ترامب بتعليق التمويل لمنظمة الصحة العالمية، بحسب ما اوردته شبكة "سي ان ان".


أخبار عالمية عاجلة اليوم || الكويت تسجل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
سجلت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 1405، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

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منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا روسيا وتركيا تمويل الصحة العالمية الكويت الاتحاد الأوروبي إدلب 50 إصابة جديدة

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