أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 15/4/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || روسيا وتركيا تجريان الدورية المشتركة الرابعة في إدلب



أعلن الجيش الروسي، اليوم الأربعاء، أن روسيا وتركيا أجرتا الدورية المشتركة الرابعة على الطريق السريع M4 في محافظة إدلب بسوريا.

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || تعليق الاتحاد الأوروبي علي قرار ترامب بشأن منظمة الصحة العالمية

قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الاوروربي، جوزيب بوريل، إنه "يأسف بشدة" لقرار دونالد ترامب بتعليق التمويل لمنظمة الصحة العالمية، بحسب ما اوردته شبكة "سي ان ان".

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أخبار عالمية عاجلة اليوم || الكويت تسجل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا