Advertisements

أول تعليق من رئيس الوزراء على الاحتفال بشم النسيم

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 01:08 م
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
الفجر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن  جولاته لن تتوقف، حيث ستشمل زياراته مواقع الإنتاج والمصانع بمحافظات متعددة، لتوجيه رسالة إيجابية بمتابعة العمل والإنتاج، وتطبيق الإجراءات الوقائية المختلفة.

وتوجه خلال ترؤسه اجتماع مجلس المحافظين، اليوم الأربعاء، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، بالتهنئة إلى المصريين الأقباط الذين تشهد البلاد احتفالهم بعيد القيامة، خلال هذه الفترة.

وأوضح أن تلك الأعياد سيتبعها يوم شم النسيم، مشددًا على ضرورة استمرار التطبيق الحاسم لكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة، لمنع أية تجمعات.
 
غلق الحدائق

وكلف مدبولي، المحافظين بالغلق الكامل ودون تهاون لأية حدائق عامة أو متنزهات أو شواطئ، وأية أماكن قد تشهد تجمعات، وتشديد المتابعة في المحافظات الساحلية أو التي بها مراكب نيلية، وكذا الميادين العامة التي بها مناطق خضراء، وردع أية محاولة لمخالفة القرارات المتخذة، بأقصى درجات القوة، بالتعاون مع مديريات الأمن.

وقال للمحافظين: أنتم مسئولون مسئولية كاملة عن تطبيق هذا الموضوع، فيما يخص إجراءات مواجهة فيروس كورونا، فحتى هذه اللحظة الأمر تحت السيطرة، وتحقيق نتائج أفضل يرتبط بصورة كبيرة بعدم إفساح المجال لأية تجمعات.
 
وأشار لما شهدته مصر من هجمات على مناطق تبين أن بها مجموعات إرهابية، والتي تمكنت الدولة من ترصدها، حيث كانت تعد لتنتهز فرصة أيام الأعياد لتنفيذ عدد من الأعمال الإرهابية، وقد تابعنا أمس العمليات التي قامت بها وزارة الداخلية، متوجها بالشكر والتقدير لرجال الشرطة البواسل، والأبطال الذين يسقطون شهداء في هذه العمليات، موجهًا المحافظين بالتنسيق مع مديري الأمن والتحلي بأعلى درجات اليقظة، والالتزام بعمليات التأمين.

رفع القمامة

وخلال الاجتماع أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد شدد خلال لقاء عقد مؤخرًا على ضرورة استغلال فترة حظر التجوال في رفع مخلفات القمامة، وتسليط الضوء بشكل كبير على أعمال التطهير والنظافة، موجهًا المحافظين بتطبيق هذا الإجراء، لأن هذا التوقيت يعد فرصة ذهبية لعمل ذلك لسهولة الحركة للعاملين في عملية النظافة.

وأكد "مدبولي" للمحافظين، أنه يتابع عن كثب الجهود التي تمت في إزالة مخالفات البناء، موجهًا الشكر لجميع المحافظين، ومطالبًا بالاستمرار بكل شدة وصرامة في الإزالات الفورية لأية مُخالفات دون أي تهاون، كي يصل للمواطنين رسالة مفادها أن الحكومة حريصة تمام الحرص على أعمال الإزالة، لافتًا إلى أن لديه خطة ليتفقد بنفسه خلال الأيام المقبلة عددًا من المواقع التي بها إزالات في المحافظات المختلفة.

منحة الـ 500 جنيه

من ناحية أخرى، توجه رئيس مجلس الوزراء بالشكر للمحافظين على ما تم بذله من جُهود مُنظمة خلال عملية صرف منحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة في المحافظات المختلفة، مؤكدًا في الوقت ذاته على ضرورة التنسيق مع مجلس الوزراء فيما يخص المُبادرات المحلية في المحافظات، بحيث يتم الصرف من هذه التبرعات بنفس آلية الصرف المعمول بها مركزيًا.

وطلب الدكتور مصطفى مدبولي من المحافظين موافاته بقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وتقديمها لمركز معلومات مجلس الوزراء، ومكتب هيئة الرقابة الإدارية بكل محافظة، حتى نتأكد من توحيد قاعدة البيانات وكذا نتأكد من عدم تكرار الصرف لنفس  الأشخاص.

وخلال الاجتماع، استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى تقارير متنوعة من المحافظين، أكدوا خلالها استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمباني الحكومية والشوارع العامة والمواصلات، ووسائل النقل الجماعي، بالتعاون مع القوات المسلحة، ومنظمات المجتمع المدني.

إزالة التعديات

كما عرض المحافظون تقارير بإجمالي عدد الإزالات التي تم تنفيذها لمخالفات البناء، وكذا التعديات التي تم إزالتها من على أملاك الدولة، مشددين على استمرار حملات الإزالة، بالتعاون مع قوات الشرطة، حتى آخر مخالفة، فلن يتم ترك ولو مخالفة واحدة.

كما اطمأن رئيس الوزراء من المحافظين على توافر السلع الغذائية والمواد البترولية، والمستلزمات الطبية، حيث أكدوا وجود مخزون كافٍ، ولا توجد مشكلة،  كما يتم التواصل مع الوزارات والجهات المعنية لاستكمال ما يتم الاحتياج إليه.

وأكد المحافظون، استمرار شن حملات الرقابة على الأسواق؛ لضبط الأسعار والتعامل بحسم مع المتاجرين بالسلع، أو من يقومون بتخزينها بهدف رفع أسعارها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية، وسيتم تكثيف الحملات،  وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد شم النسيم منحة الرئيس مدبولي فترة الحظر عمالة الغير منتظمة شم النسيم سلع غذائيه الاحترازية

أخبار تهمك

الأهلي يضحي بنجمي الفريق لضم بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. جنازة عسكرية حاشدة لشهيد "الأميرية" ضحية الإرهاب

منذ ساعة

صور أولية للعناصر الإرهابية المتورطة في حادث الأميرية (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تفاصيل تصفية 7 عناصر إرهابية في خلية الأميرية

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من رئيس الوزراء على الاحتفال بشم النسيم

منذ 34 دقيقة

عاجل.. ننشر اسم شهيد الأمن الوطنى خلال تبادل إطلاق نار مع إرهابيين بالأميرية

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يستعد لخطف صفقة قوية من بيراميدز

منذ ساعة و 6 دقيقة

هددوا بتفجير العمارة.. القصة الكاملة لاشتباكات الداخلية والإرهابيين بالأميرية (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير الدفاع ورئيس الأركان

منذ حوالي 22 ساعة

ضربة قوية للأهلي والزمالك بشأن طاهر محمد

منذ نصف ساعة

طبيب بجامعة صينية يكشف الحل السحري للخروج من أزمة كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. لحظة وصول جثمان الشهيد محمد الحوفي لمسقط رأسه (فيديو)

منذ ساعة و 21 دقيقة

تصريح صادم من الصحة العالمية عن دواء كورونا المنتظر (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تكليف عاجل من رئيس مجلس الوزراء بشأن كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

أسرة شهيد "واقعة الأميرية" ينتظرون وصول الجثمان بدمنهور (صور)

منذ حوالي 11 ساعة

خبير أمني عن حادث الأميرية الإرهابي: خلية شديدة الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء: حصر جميع المشروعات التعثرة.. وتوجيه عاجل للمحافظين

في الاجتماع الأول.. تعرف على توصيات "مدبولي" للمحافظين الجدد

"مدبولي": اجتماعات لكل محافظ مع الرئيس لعرض التحديات.. ورفع درجة الطوارئ بالمحافظات

محافظ الإسماعيلية: لا تهاون في تفعيل قرارات رئيس مجلس الوزراء

3 رسائل.. ماذا قال رئيس الوزراء للمحافظين بشأن كورونا اليوم؟

لهذه الأسباب المنوفية الأولى في مكافحة فيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:08 م

أول تعليق من رئيس الوزراء على الاحتفال بشم النسيم

عاجل.. لحظة وصول جثمان الشهيد محمد الحوفي لمسقط رأسه (فيديو)

12:21 م

تصريح صادم من الصحة العالمية عن دواء كورونا المنتظر (فيديو)

08:23 ص

طبيب بجامعة صينية يكشف الحل السحري للخروج من أزمة كورونا (فيديو)

08:52 ص

هددوا بتفجير العمارة.. القصة الكاملة لاشتباكات الداخلية والإرهابيين بالأميرية (فيديو)

09:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي