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ضربة قوية للأهلي والزمالك بشأن طاهر محمد

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 01:12 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
تلقى قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك ضربة قوية خلال الساعات القليلة الماضية بشأن طاهر محمد طاهر نجم نادي المقاولون العرب.

واشتعلت المنافسة في الفترة الماضية بين الزمالك والأهلي لضم طاهر محمد في الصيف القادم لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.

وأكد محمد عادل المشرف العام على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب أن النادي موقفه لم يتغير بشأن طاهر ويفضلون احتراف اللاعب.

وقال محمد عادل في تصريحات إذاعية: "الجهاز الفني ولاعبو المقاولون، كان لديهم حرص شديد على دعم النادي خلال فترة التوقف الحالية من خلال الموافقة على تقليل رواتبهم وقيمة عقودهم في ظل توقف النشاط".

وأضاف: "أناشد اللجنة بتطبيق قرار تقليص اللاعبين الأجانب في الموسم الجديد حيث سيكون من أعظم القرارات التي تتخذها اللجنة في ظل تأثر منتخب مصر بكثرة اللاعبين الأجانب".

وأنهى محمد عادل تصريحاته متحدثا عن طاهر محمد قائلا: "موقفنا واضح ولم يتغير حيث نفكر أولاً في احترافه خارجيًا وليس الانتقال إلى أحد الأندية بالدوري المصري".

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