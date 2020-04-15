العناني يتفقد الإجراءات الوقائية بالفنادق ويعلن خطة ما بعد انتهاء كورونا

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، صباح اليوم، أعمال التعقيم والتطهير الجارية بأحد الفنادق السياحية في القاهرة، وذلك استمرارا لتطبيق إجراءات الوقاية والحماية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.





وقام الوزير بتفقد الإجراءات الوقائية التي يتبعها الفندق منذ دخول البهو ومنطقة المطاعم والبرجولا وحمامات السباحة، والممرات الداخلية للفنادق وغرف الضيوف، كما تفقد أعمال تطهير وتعقيم المطابخ.





واستمع الوزير من الطبيب المقيم في الفندق، إلى شرح مفصل عن كافة الإجراءات الوقاية المتبعة والذي أكد أيضا على أن إجراءات التعقيم تتم وفقًا للمعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووفقًا للمواد المعتمدة من وزارة الصحة والسكان، والتطهير يتم بصفة مستمرة مرتين يوميًا.





وأشار مدير الفندق إلى أن نسبة الاشغال بالفندق حوالي ٣٪؜، ويعمل بالفندق ١٢٪؜ من عدد العاملين الذين يعملون بطريقة تبادلية وذلك تطبيقًا لطرق الوقاية والحماية.





وأكد أن الفندق يحتفظ بجميع العاملين به وتقوم إدارة الفندق بدفع جميع مستحقاتهم المالية بانتظام، وأنهم يعملون بطريقة تبادلية، كما يقوم الطيب المقيم بعقد دورات تدريبية للعاملين.





وأوضح وزير السياحة والآثار، أن الوزارة تعكف الآن على عمل دليل استرشادي لاستقبال الضيوف في الفنادق والزائرين في المتاحف والمواقع الأثرية والتي سيتم تطبيق بنودها فيما بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا المستجد.





بحيث يتم اتباع هذه الإرشادات في أسلوب ونظام وضع الشازلونجات والكراسي وموائد الطعام على حمامات السباحة والمطاعم والكافيتريات بحيث يتم وضعفها بطريقة معينة على مسافات متباعدة وفقا لإرشادات وطرق الحماية والوقاية.





وكذلك أعداد مرتادي المطاعم والكافيتريات ونظام وقوف الزائرين في طوابير بيع تذاكر الزيارة بالمتاحف والمواقع الأثرية وعدد الزائرين داخل صالات العرض.





ارتفاع عدد وفيات "كورونا"





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الثلاثاء، عن خروج 26 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 514 حالة حتى الأمس.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 683 حالة، من ضمنهم الـ 514 متعافيًا، مشيرًا إلى تسجيل 160 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، إلى جانب وفاة 14 حالة.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 2350 حالة من ضمنهم 514 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و178 حالة وفاة.





اجتماع بـ"الفيديوكونفرانس"





وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية والإدارية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، في 4 مستشفيات عزل: " أبو خليفة، العجمي، 15 مايو، والعجوزة"، وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.





كما وجهت بإجراء تحاليل الكاشف السريع لكافة الفرق الطبية قبل مغادرة مستشفيات العزل، كما سيتم إخضاعهم للتحاليل أيضًا قبل العودة لاستكمال العمل مرة أخرى في المستشفيات.



