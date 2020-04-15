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فرج عامر: أداء وزارة البيئة ليس على قدر إدارة أزمة كورونا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 01:16 م
المهندس محمد فرج عامر
المهندس محمد فرج عامر
عبداللطيف هيبة
انتقد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أداء وزيرة البيئة في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى عدم تطوير آلياتها كباقي الوزارات للتعامل مع أزمة فيروس كورونا رغم أن لها دور حيوي وفعال للغاية خلال الأزمة.

وقال عامر، في بيان له، إنه في الوقت الذي نجد فيه جميع الوزارات تقوم بما يجب عليها في أزمة الفيروس، نلاحظ جميعا تقاعس وزارة البيئة عن اتخاذ ما يلزم حيال الأزمة، لافتا: بل أن دورها الرئيسي نفسه لا تقوم به على المستوى المطلوب.

وأوضح: تلال القمامة تراكمت مرة أخرى وهناك عدم اهتمام بآليات التخلص الأمن من القمامة والنفايات وأيضا هناك مخلفات صلبة بدأت في الانتشار بغالبية المحافظات وخاصة الجيزة، بما يتطلب معه تطوير أداء الوزارة خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع عدد وفيات "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الثلاثاء، عن خروج 26 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 514 حالة حتى الأمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 683 حالة، من ضمنهم الـ 514 متعافيًا، مشيرًا إلى تسجيل 160 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، إلى جانب وفاة 14 حالة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 2350 حالة من ضمنهم 514 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و178 حالة وفاة.

اجتماع بـ"الفيديوكونفرانس"

وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية والإدارية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، في 4 مستشفيات عزل: " أبو خليفة، العجمي، 15 مايو، والعجوزة"، وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.

كما وجهت بإجراء تحاليل الكاشف السريع لكافة الفرق الطبية قبل مغادرة مستشفيات العزل، كما سيتم إخضاعهم للتحاليل أيضًا قبل العودة لاستكمال العمل مرة أخرى في المستشفيات.

ووجهت أيضًا باستمرار عملية المتابعة للحالات التي استجابت لبروتوكولات العلاج وزالت عليها الأعراض الإكلينيكية مع استمرار إيجابية تحاليلهم، وذلك لنقلهم من مستشفيات العزل إلى بعض الفنادق ونزل الشباب وغيرها، مع استمرار المتابعة الطبية لتلك الحالات لحين سلبية تحاليلها وتمام شفائها وخروجها.

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مجلس النواب كورونا بوابة الفجر الفجر البيئة الأطقم الطبية ارتفاع الوفيات

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