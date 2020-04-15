Advertisements

أستراليا.. رئيس الوزراء يحث على إعادة فتح أبواب المدارس

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 01:02 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
حث رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون، اليوم الأربعاء، المدارس على إعادة فتح أبوابها بعد عطلة عيد الفصح حتى لا يفقد الطلاب عامًا من التعليم ويمكن للوالدين العودة العمل، حيث أكدت السلطات الصحية مجددًا أن المدارس آمنة للأطفال.

بينما يصر على أن القيود الصارمة ستستمر لبعض الوقت، وحث "موريسون" المعلمين على العودة إلى الفصول الدراسية في جميع أنحاء البلاد للانضمام إلى "الأبطال العظماء" مثل الطاقم الطبي والعاملين في السوبر ماركت والحفاظ على الاقتصاد يمر، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال "موريسون" لراديو 6PR: "إذا كان لديك وظيفة في هذا الاقتصاد ، فهي وظائف أساسية. لا يهمني ما هي الوظيفة".

وأضاف: "الآباء بحاجة إلى الاستمرار في العمل من أجل الاقتصاد وأسرهم. نحتاج أن تكون المدارس قادرة على دعم ذلك".

وبينما أكدت الحكومة أنها تريد تقديم تطبيق للهاتف المحمول من شأنه أن يساعد في تعقب جهات الاتصال للأشخاص الذين أُصيبوا بفيروس كورونا، تم سجن رجل لمدة شهر لتركه مرارًا الحجر الصحي في الفندق لزيارة صديقته.

ظل معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا COVID-19 في أستراليا عند مستويات أقل بكثير من البلدان الأخرى لأسابيع، حيث طبقت البلاد قواعد صارمة للتمييز الاجتماعي أغلقت الشركات وحجزت الأشخاص في منازلهم.

يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الأسترالي بنسبة 6.7٪ هذا العام، ويتوقع المحللون أن يصل معدل البطالة إلى أرقام مزدوجة في الأشهر المقبلة حيث تنزلق البلاد نحو أول ركود لها منذ ثلاثة عقود.

لدعم الاقتصاد، أعلنت الحكومة عن حزمة بقيمة 320 مليار دولار أسترالي (205 مليار دولار)، بما في ذلك 130 مليار دولار لمساعدة الشركات على الاحتفاظ بالموظفين.

أبلغت أستراليا عن حوالي 6400 حالة من COVID-19، المرض الذي يسببه فيروس التاجي الجديد، مع معدل الزيادات اليومية في الأرقام الفردية المنخفضة لأسابيع على الرغم من وجود عدد قليل من العناقيد الجديدة خلال الأسبوع الماضي.

وارتفع عدد القتلى إلى 63، اليوم الأربعاء، بعد وفاة امرأة في الستينات من عمرها.

أخبار تهمك

الأهلي يستعد لخطف صفقة قوية من بيراميدز

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. ننشر اسم شهيد الأمن الوطنى خلال تبادل إطلاق نار مع إرهابيين بالأميرية

منذ حوالي 17 ساعة

تكليف عاجل من رئيس مجلس الوزراء بشأن كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

خبير أمني عن حادث الأميرية الإرهابي: خلية شديدة الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

ضربة قوية للأهلي والزمالك بشأن طاهر محمد

منذ نصف ساعة

شاهد.. جنازة عسكرية حاشدة لشهيد "الأميرية" ضحية الإرهاب

منذ ساعة

طبيب بجامعة صينية يكشف الحل السحري للخروج من أزمة كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير الدفاع ورئيس الأركان

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. لحظة وصول جثمان الشهيد محمد الحوفي لمسقط رأسه (فيديو)

منذ ساعة و 21 دقيقة

تصريح صادم من الصحة العالمية عن دواء كورونا المنتظر (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من رئيس الوزراء على الاحتفال بشم النسيم

منذ 34 دقيقة

صور أولية للعناصر الإرهابية المتورطة في حادث الأميرية (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يضحي بنجمي الفريق لضم بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تفاصيل تصفية 7 عناصر إرهابية في خلية الأميرية

منذ حوالي 14 ساعة

هددوا بتفجير العمارة.. القصة الكاملة لاشتباكات الداخلية والإرهابيين بالأميرية (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

أسرة شهيد "واقعة الأميرية" ينتظرون وصول الجثمان بدمنهور (صور)

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:08 م

أول تعليق من رئيس الوزراء على الاحتفال بشم النسيم

عاجل.. لحظة وصول جثمان الشهيد محمد الحوفي لمسقط رأسه (فيديو)

12:21 م

تصريح صادم من الصحة العالمية عن دواء كورونا المنتظر (فيديو)

08:23 ص

طبيب بجامعة صينية يكشف الحل السحري للخروج من أزمة كورونا (فيديو)

08:52 ص

هددوا بتفجير العمارة.. القصة الكاملة لاشتباكات الداخلية والإرهابيين بالأميرية (فيديو)

09:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي