أستراليا.. رئيس الوزراء يحث على إعادة فتح أبواب المدارس

حث رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون، اليوم الأربعاء، المدارس على إعادة فتح أبوابها بعد عطلة عيد الفصح حتى لا يفقد الطلاب عامًا من التعليم ويمكن للوالدين العودة العمل، حيث أكدت السلطات الصحية مجددًا أن المدارس آمنة للأطفال.





بينما يصر على أن القيود الصارمة ستستمر لبعض الوقت، وحث "موريسون" المعلمين على العودة إلى الفصول الدراسية في جميع أنحاء البلاد للانضمام إلى "الأبطال العظماء" مثل الطاقم الطبي والعاملين في السوبر ماركت والحفاظ على الاقتصاد يمر، كما أوردت وكالة "رويترز".





وقال "موريسون" لراديو 6PR: "إذا كان لديك وظيفة في هذا الاقتصاد ، فهي وظائف أساسية. لا يهمني ما هي الوظيفة".





وأضاف: "الآباء بحاجة إلى الاستمرار في العمل من أجل الاقتصاد وأسرهم. نحتاج أن تكون المدارس قادرة على دعم ذلك".





وبينما أكدت الحكومة أنها تريد تقديم تطبيق للهاتف المحمول من شأنه أن يساعد في تعقب جهات الاتصال للأشخاص الذين أُصيبوا بفيروس كورونا، تم سجن رجل لمدة شهر لتركه مرارًا الحجر الصحي في الفندق لزيارة صديقته.





ظل معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا COVID-19 في أستراليا عند مستويات أقل بكثير من البلدان الأخرى لأسابيع، حيث طبقت البلاد قواعد صارمة للتمييز الاجتماعي أغلقت الشركات وحجزت الأشخاص في منازلهم.





يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الأسترالي بنسبة 6.7٪ هذا العام، ويتوقع المحللون أن يصل معدل البطالة إلى أرقام مزدوجة في الأشهر المقبلة حيث تنزلق البلاد نحو أول ركود لها منذ ثلاثة عقود.





لدعم الاقتصاد، أعلنت الحكومة عن حزمة بقيمة 320 مليار دولار أسترالي (205 مليار دولار)، بما في ذلك 130 مليار دولار لمساعدة الشركات على الاحتفاظ بالموظفين.





أبلغت أستراليا عن حوالي 6400 حالة من COVID-19، المرض الذي يسببه فيروس التاجي الجديد، مع معدل الزيادات اليومية في الأرقام الفردية المنخفضة لأسابيع على الرغم من وجود عدد قليل من العناقيد الجديدة خلال الأسبوع الماضي.



