بيان عاجل من جامعة الأزهر بشأن امتحانات نهاية العام

أكد مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، أن الامتحانات حتى الآن في مواعيدها نهاية شهر مايو، مالم يحدث أي جديد في الشأن العام والأوضاع الراهنة.





وأوضحت جامعة الأزهر، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن أي قرارات ستُستجد بهذا الشأن، سيتم إعلانها عبر المواقع الإلكترونية الرئيسية للجامعة.





الشكل التقليدي للامتحانات



