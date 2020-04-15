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بيان عاجل من جامعة الأزهر بشأن امتحانات نهاية العام

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 01:23 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
أكد مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، أن الامتحانات حتى الآن في مواعيدها نهاية شهر مايو، مالم يحدث أي جديد في الشأن العام والأوضاع الراهنة.

وأوضحت جامعة الأزهر، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن أي قرارات ستُستجد بهذا الشأن، سيتم إعلانها عبر المواقع الإلكترونية الرئيسية للجامعة.

الشكل التقليدي للامتحانات

كان الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أكد في تصريحات سابقة، أن امتحانات نهاية العام ستعقد في موعدها المحدد في 30 مايو المقبل، كما هي، دون أي تغيير في نظامها، حتى الآن.

وقال في تصريحات صحفية: إن جامعة الأزهر لديها حلول متعددة لعقد الامتحانات بشكلها الطبيعي التقليدي، ولن تلجأ للاختبار الإلكتروني "عن بعد" إلا في حالة الضرورة القصوى، وحال توافر المقومات المؤدية لذلك، ونجاح تجربة الاختبارات الإلكترونية التي تعقدها الكليات حاليا بشكل تجريبي.

وأضاف أن تجربة "التعليم عن بعد" لاقت استحسان الكثير من الطلاب والطالبات، خاصة أن البعض منهم يعمل بوظائف خلال فترة الدراسة، فضلا عن إمكانية سماعه للمحاضرات في أي وقت يشاء، بعد تسجيلها ورفعها على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

ولفت نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أن بعض الكليات شرعت في تطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية بشكل تجريبي، منها كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، وأكدت الطالبات أن هذا النظام أفضل من الاختبارات الورقية.

وأشار إلى أن جامعة الأزهر، لن تلجأ لعقد الاختبارات الإلكترونية "عن بعد"، إلا في الحالات التالية:

1- استنفاد الجامعة لكل الحلول التي تؤدي إلى أداء الامتحان بشكل طبيعي.

2 - نجاح تجربة الاختبارات الإلكترونية عن بعد التي شرعت بعض الكليات في تطبيقها،. فيها الجامعة.

وتابع: "نتوقع أن الأمور ستكون أكثر هدوءًا، ولن تلجأ الجامعة، إلى الاختبار الإلكتروني إلا في الضرورة القصوى".

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